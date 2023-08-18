Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shinta Bachir Siap Klarifikasi Jika Kelak Anaknya Bertanya Soal Kasus Prostitusi Online

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:00 WIB
Shinta Bachir Siap Klarifikasi Jika Kelak Anaknya Bertanya Soal Kasus Prostitusi Online
Shinta Bachir Siap Klarifikasi Jika Anak Tanya Soal Kasus Prostitusi (Foto: Instagram @shinta_bachir86)
JAKARTA - Kehidupan Shinta Bachir bisa dikatakan penuh lika-liku dan tak selalu berjalan mulus. Namanya diketahui pernah tersandung kasus prostitusi online, bahkan dirinya juga sempat menjadi istri siri sekaligus istri kedua.

Melihat masa lalunya yang pelik, Shinta Bachir pun mulai mempersiapkan diri untuk menjawab segala pertanyaan buah hatinya. Mengingat, putri dari pedangdut tersebut kini sudah berusia 8 tahun, dan tentu memiliki banyak pertanyaan soal asal usulnya.

"Iya aku sudah tahu dan aku sudah persiapkan itu semua, karena waktu terseret kasus itu juga, karena saat itu aku masih suami istri, dia cari laywer dan ngecek sendiri kesana. Dan itu dia membicarakan ke keluarga suami, nanti mantan suami dan bapak dari anakku yang jelasin ke anakku," ujar Sinta Bachir dikutip di Kanal YouTube STARPRO, Jumat (18/8/2023).

Shinta Bachir

Meski begitu, kini pedangdut 37 tahun itu mengaku masih bisa sedikit bernapas. Mengingat putrinya sama sekali tak pernah menanyakan soal silsilah dirinya dan bagaimana masa lalu sang ibu.

Bukan tanpa sebab, pasalnya ia kini tinggal di sebuah komplek perumahan yang warganya tak suka bergosip. Bahkan putrinya pun diketahui bersekolah di sekolah bertaraf internasional.

