Anak Makin Dewasa, Shinta Bachir Punya Cara Jelaskan Kasus Prostitusi Online

JAKARTA - Shinta Bachir mempunyai lika-liku kehidupan terbilang berat. Ia pernah menjadi istri siri atau istri kedua sekaligus namanya juga tersangkut dalam kasus prostitusi online.

Shinta Bachir mengaku kalau ia telah mempersiapkan penjelasan dan mengklarifikasi kepada anaknya. Kini anak dari sang pedangdut itu makin dewasa sekitar berusia 8 tahun.

"Iya aku sudah tau dan aku sudah persiapkan itu semua, karena waktu terseret kasus itu juga, karena saat itu aku masih suami istri, dia cari lawyer dan ngecek sendiri kesana. Dan itu dia membicarakan ke keluarga suami, nanti mantan suami dan bapak dari anakku yang jelasin ke anakku," ujar Shinta Bachir dikutip di Kanal YouTube STARPRO, Jumat (18/8/2023).

Sinta juga menyebutkan kalau ia tak khawatir, dengan adanya gosip-gosip bertebaran di media sosial. Mengingat, anaknya kini studi di sekolah bertaraf internasional dan di komplek perumahannya pun tidak terjadi banyak gosip-gosip dari tetangga.

Sehingga sebagai seorang ibu dan publik figur, ia menilai masih dalam posisi aman. Ketika menyikapi masalah gosip, kerap kali dilakukan oleh tetangga maupun netizen-netizen di media sosial.

"Anakku belum tau sama sekali, nanti aku kasih bahwa bapak kamu Edy bukan Indra dan kebetulan di sekolah itu, sekolah internasional nggak rumpi orangnya. Terus di komplek nggak orang-orang ibu-ibu rumpi nggak anak-anak main aja gitu," ucap Shinta Bachir.

"Kadang ada yang nanya, eh kamu anak Shinta Bachir ya gitu. Anakku nggak tahu dan nggak main media sosial juga,"bebernya lagi.

