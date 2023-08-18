Kelewat Unik, Hesti Purwadinata Lomba Makan Kerupuk Sambil Gelantungan

JAKARTA - Hesti Purwadinata kerap menampilkan aksi kocak. Hal ini juga terjadi ketika Hesti ikut dalam perayaan HUT ke-78 RI.

Tak kalah dengan masyarakat lainnya, Hesti turut mengikuti lomba makan kerupuk yang biasa dilakukan saat momen 17 Agustus-an.

Uniknya, lomba tersebut dilakukan di tempat gym dan masih mengusung tema olahraga. Terlihat ibu satu anak ini berusaha melahap kerupuk yang digantung sambil gelantungan.

“Nampaknya acara Agustus-an berpasangan ini menimbulkan pertengkaran rumah tangga, dengan alasan bahu aku masih cedera neng, kamu aja yang gelantungan ya,” tulis Hesti, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).

Rupanya, lomba makan kerupuk sambil gelantungan itu harusnya dilakukan suami Hesti, Edo Borne. Namun, Edo mengalami cedera bahu sehingga tak bisa mengikuti perlombaan tersebut.

Alhasil, Hesti lah yang ikut keseruan lomba makan kerupuk sambil gelantungan ini. Nampak kerupuk-kerupuk itu digantung di tiang dan para peserta harus pull up sembari memakan kerupuk tersebut.

Meski kesulitan, wanita 40 tahun ini nampak gembira dan menikmati keseruan lomba itu dan tetap didukung oleh sang suami.

BACA JUGA: