HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jerome Polin Bersih-Bersih Sungai, demi Merdeka dari Sampah

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:41 WIB
Jerome Polin Bersih-Bersih Sungai, demi Merdeka dari Sampah
Jerome Polin bersihkan sungai di HUT ke-78 RI (Foto: IG Jerome Polin)
A
A
A

JAKARTA - Jerome Polin merayakan HUT ke-78 RI dengan acara bermanfaat. Ia bersama dengan 100 orang lain, melakukan aksi bersih-bersih sampah.

Jerome Polin dan para peserta bersih-bersih sungai tampak begitu antusias. Mereka semua mengenakan pelampung dan helm pelindung, seperti hendak bermain arung jeram.

Hanya saja yang membedakan adalah mereka tak naik ke perahu karet dan justru memakai sarung tangan.

Jerome Polin Bersih-Bersih Sungai, demi Merdeka dari Sampah

"Merdeka dari sampah,' ucap para peserta bersih-bersih, dikutip dari instagram, Jumat (18/8/2023).

Setelah berkumpul sejenak, Jerome Polin pun kemudian mulai memunguti sampah di pinggir sungai. Bermodal karung dan memakai sarung tangan, influencer yang menempuh pendidikan di Jepang ini tak ragu mengambil sampah mulai dari sampah plastik, botol, hingga ada yang membung plat kendaraan.

Dari huruf di plat kendaraan berawalan B dengan akhiran E, diduga sungai yang dibersihkan Jerome masih berada di antara kawasan Jakarta, Depok, dan sekitarnya. Memang, Jerome tak menyebutkan secara jelas lokasinya.

Kerja keras Jerome Polin pengumpulan sampah akhirnya membuahkan hasil manis. Dalam satu karung, Jerome bisa mengumpulkan 11 kilogram sampah. Jerome Polin sendiri mendapatkan 2 karung. Belum lagi, personel yang ikut bersih-bersih berjumlah 100 orang dan itu berarti semakin banyak sampah yang dipungut.

"Baru punyaku sendiri aja udah 11 kilogram sampah, tadi aku dapat dua karung jadi sekitar 20 kilogram (sampah). Sekarang ada 11 orang, anggep aja 1 orang ada 10 kilogram aja udah total 1 ton," ujar Jerome.

