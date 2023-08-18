Kabar Duka, Aktor Game Of Thrones Darren Kent Meninggal Dunia

LOS ANGELES - Aktor Game of Thrones, Darren Kent meninggal dunia setelah sakit menahun. Penyebab pasti kematiannya ini masih belum diketahui.

Kabar duka pertama kali disampaikan Carey Dodd Associates, agensi Darren Kent, melalui Twitter. Pihak agensi pun tidak menjelaskan soal penyakitnya.

"Dengan kesedihan yang mendalam, kami harus memberitahu bahwa teman dan klien tersayang kami, Darren Kent, meninggal dunia dengan damai. Orangtua dan sahabat ada di sisinya. Cinta kami bersama keluarganya di masa sulit ini. RIP temanku," tulis agensi itu, dikutip dari Outlook India, Jumat (18/8/2023).

Meski penyebab pasti kematian Darren Kent belum diketahui, sang aktor memang sudah sakit lama. Ia lama berjuang melawan beberapa penyakit, seperti radang sendi, osteoporosis, hingga kelainan kulit langka.

Osteoporosis menyebabkan tulang seseorang menjadi lemah dan rapuh. Ini terjadi karena pembentukan tulang baru tidak dapat menyesuaikan dengan hilangnya tulang lama.

Orang dengan masalah osteoporosis berisiko alami patah tulang belakang dan itu meningkatkan risiko kematian.

Kemudian, radang sendi adalah kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri pada persendian. Beberapa gejala radang sendi meliputi nyeri, kaku, bengkak, dan kemerahan di area sendi.

Radang sendi dapat mengakibatkan komplikasi pada tangan yang berdampak buruk pada fungsi normalnya.

Nah, soal penyakit kulit langka yang diderita Kent, semasa hidup masalah itu kerap membuatnya dikucilkan. Tampilan kulit yang tampak berbeda dari kulit umumnya membuat dia berjuang untuk bisa berdamai dengan kondisi tersevut.

