HUT Ke-78 RI, Enzy Storia Berharap Warga Indonesia Bisa Hirup Udara Bersih

JAKARTA - Enzy Storia ikut menyambut hangat Hari Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia. Meskipun jauh berada di Amerika Serikat, tentunya artis berdarah Indonesia - Polandia ini masih belum lupa dengan Tanah Air.

Melalui postingan Instagram, Enzy Storia mengucapkan serangkaian kalimat penuh suka cita atas Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2023 ini.

"Dirgahayu Indonesia! Selamat Hari Kemerdekaan untuk tanah air tercinta," kata Enzy Storia.

Dari Amerika Serikat, istri Molen Kasetra ini ikut menyoroti buruknya polusi Indonesia, khususnya Jakarta saat ini. Enzy Storia pun punya harapan spesial untuk momen HUT RI ke 78 kali ini.

Keinginan Enzy tak lain adalah masyarakat dapat kembali mendapatkan udara segar yang bersih seperti sedia kala.

"Doaku tahun ini, semoga warga Indonesia bisa segera merdeka menghirup udara bersih lagi. AAMIIN!," ucap Enzy Storia.

Ya, polusi udara Jakarta memang tengah jadi sorotan serius. Di awal bulan Agustus, diketahui indeks udara Jakarta mencapai 165 AQI US dan ini dikatakan masuk dalam kategori tidak sehat.

Polusinya pun mengandung Particulate Metter 2.5 atau PM2.5 yang mana terkandung gas beracun. Melihat kondisi ini, banyak juga yang langsung membandingkan situasi udara kala pandemi dan Jakarta saat ini ketika aktivitas mulai normal.

