HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Cinta Laura Ultah di 17 Agustus, Mesra Bersama Kekasih di Labuan Bajo

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |00:32 WIB
Potret Cinta Laura Ultah di 17 Agustus, Mesra Bersama Kekasih di Labuan Bajo
Potret Cinta Laura dan Arya vasco mesra di Labuan Bajo (Foto: Cinta Laura)
JAKARTA - Cinta Laura tengah berbahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-39 tepat di tanggal 17 Agustus 2023. Wanita berdarah Jerman-Indonesia ini bertepatan dengan Hari kemerdekaan Indonesia.

Pelantun Bossy ini pun merayakan ulang tahunnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersama sahabat dan kekasihnya, Vasco de Haan. Terlihat Cinta menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasihnya sembari disuguhkan pemandangan indah di Labuan Bajo.

Potret Cinta Laura Ultah di 17 Agustus, Mesra Bersama Kekasih di Labuan Bajo

“Halo untuk tahu lainnya yang naik level. Terima kasih untuk semua teman saya yang telah datang sejauh ini dan berusaha untuk merayakan hari istimewa ini bersama saya!,” tulis Cinta, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis 17 Agustus 2023.

Dalam unggahan itu, terlihat Cinta dan teman-temannya berpose di atas bukit dengan latar belakang pemandangan indah khas destinasi wisata Pulau Komodo itu. Cinta bahkan berpose dengan busana nuansa merah putih yang ia kenakan.

Hal ini menambah kesan nasionalis pada pelantun Oh Baby di hari ulang tahunnya ini. Cinta nampak mengenakan training san long sleeve bernuansa merah dan putih yang pas dengan momen hari kemerdekaan RI.

Halaman: 1 2
1 2
