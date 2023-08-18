Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pierre Gruno Bebas dari Bui di Hari Kemerdekaan: Harus Kerja Keras untuk Bayar Utang Saya

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |04:30 WIB
Pierre Gruno Bebas dari Bui di Hari Kemerdekaan: Harus Kerja Keras untuk Bayar Utang Saya
Pierre Gruno Bebas dari Penjara. (Foto: Selvianus /MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Pierre Gruno akhirnya menghirup udara bebas tepat di perayaan HUT ke-78 RI pada 17 Agustus 2023 setelah laporan terhadap dirinya atas dugaan penganiayaan dicabut.

Berdasarkan pantauan Tim MNC Portal Indonesia, di Lobby Polres Metro Jakarta Selatan, Pierre Gruno akhirnya keluar dari tahanan mengenakan kemeja berwarna putih. Ia berpelukan dan saling bermaafan dengan korban berinisial GDS.

Saat dimintai keterangan, Pierre mengatakan, peristiwa ini merupakan salah satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Pasalnya, kejadian ini membuatnya harus mendekam dibalik jeruji besi. 

"Ini peringatan buat saya 17 Agustus 2023, lepas bebas dan ini nggak akan saya lupa lagi," ujar Pierre Gruno usai press release di Polres Metro Jakarta Selatan.

Bintang film The Raid ini menegaskan, ia ke depannya bakal bekerja keras demi membayar utang-utang yang belum terbayarkan.

"Yang pasti saya harus lebih giat kerja dan kerja keras untuk membayar utang-utang saya," ucap Pierre. 

Di samping itu, Pierre mengucapkan terima kasih kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menangani perkara kasus dugaan pemukulan terhadap korban berinisial GDS tersebut.

Halaman:
1 2
