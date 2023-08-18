9 Film Indonesia yang Membakar Semangat Nasionalisme

JAKARTA - Film Indonesia yang membakar semangat nasionalisme ini kerap diputar di momen perayaan Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus. Film-film ini menggambarkan perjuangan para pahlawan yang rela gugur di medan perang.

Berikut deretan film Indonesia yang membakar semangat nasionalisme versi Okezone yang masih menarik untuk ditonton di bulan Kemerdekaan ini.

1. Merah Putih

Film Merah Putih dirilis pada 2009 dan bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka, pada 17 Agustus 1945. Euforia kemerdekaan yang ditampilkan dalam film ini akan memberi gambaran tentang suasana Indonesia di era tersebut.