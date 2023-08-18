Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jadi Produser Film, Nafa Urbach Bayar Mahal Demi Hadirkan Titi Kamal hingga Fedi Nuril

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |05:30 WIB
Jadi Produser Film, Nafa Urbach Bayar Mahal Demi Hadirkan Titi Kamal hingga Fedi Nuril
Nafa Urbach jadi produser film. (Foto: Instagram/@nafaurbach)
A
A
A

JAKARTA - Artis Nafa Urbach kini menjajal bidang lain sebagai produser film. Bersama rekannya, ia memproduksi film Air Mata di Ujung Sajadah yang akan tayang 7 September mendatang. 

Tak main-main, Nafa menyandingkan tiga pemain yang namanya populer yakni Titi Kamal, Citra Kirana dan Fedi Nuril. Mantan istri Zack Lee itu pun berseloroh bahwa dirinya sengaja memilih pemain dengan honor yang fantastis. 

Namun, ia buru-buru meralat perkatannya dengan menyebut bahwa ketiga nama tersebut bukan dilihat dari honornya yang tinggi, melainkan kualitas aktingnya yang mumpuni.

"Aku enggak mau pakai artis yang ecek-ecek, mau yang totalitas. Tiga-tiganya pakai yang mahal hahaha...Maksudnya yang kelasnya enggak diragukan,"ujar Nafa Urbach saat dijumpai usai Gala Premiere Film Air Mata di Ujung Sajadah di kawasan senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Nafa juga berseloroh bahwa biaya fantastis yang dikeluarkan bukan hanya untuk tiga artis yang disebutkan saja, melainkan juga untuk artis kenamaan lain seperti Jenny Rachman, Tuti Kirana dan Krisjiana Baharudin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3167005/nafa_urbach-io9e_large.jpg
Properti Mewah Nafa Urbach yang Dijarah Pendemo Ternyata Rumah Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166603/nafa_urbach-vA4x_large.jpg
Publik Desak Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya Mundur dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164960/nafa_urbach-m4FV_large.jpg
Nafa Urbach Minta Maaf usai Dihujat soal Tunjangan Rumah Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/33/3117419/nafa_urbach-gOFE_large.jpg
Nafa Urbach Sentil Kepala BPJS Kesehatan Magelang karena Pelayanan Buruk: Jangan Main-Main Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/33/3071446/nafa_urbach-QClk_large.jpg
Nafa Urbach Resmi Jadi Anggota DPR, Minta Maaf karena Grogi saat Rapat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/33/3069646/nafa_urbach-849M_large.jpg
Intip Wajah Tegang Nafa Urbach saat Dilantik Jadi Anggota DPR RI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement