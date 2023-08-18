Jadi Produser Film, Nafa Urbach Bayar Mahal Demi Hadirkan Titi Kamal hingga Fedi Nuril

JAKARTA - Artis Nafa Urbach kini menjajal bidang lain sebagai produser film. Bersama rekannya, ia memproduksi film Air Mata di Ujung Sajadah yang akan tayang 7 September mendatang.

Tak main-main, Nafa menyandingkan tiga pemain yang namanya populer yakni Titi Kamal, Citra Kirana dan Fedi Nuril. Mantan istri Zack Lee itu pun berseloroh bahwa dirinya sengaja memilih pemain dengan honor yang fantastis.

Namun, ia buru-buru meralat perkatannya dengan menyebut bahwa ketiga nama tersebut bukan dilihat dari honornya yang tinggi, melainkan kualitas aktingnya yang mumpuni.

"Aku enggak mau pakai artis yang ecek-ecek, mau yang totalitas. Tiga-tiganya pakai yang mahal hahaha...Maksudnya yang kelasnya enggak diragukan,"ujar Nafa Urbach saat dijumpai usai Gala Premiere Film Air Mata di Ujung Sajadah di kawasan senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Nafa juga berseloroh bahwa biaya fantastis yang dikeluarkan bukan hanya untuk tiga artis yang disebutkan saja, melainkan juga untuk artis kenamaan lain seperti Jenny Rachman, Tuti Kirana dan Krisjiana Baharudin.