HOME CELEBRITY MUSIK

Perjalanan Karier Manusiawicara, Band Indie Asal Cikini yang Nostalgic

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:04 WIB
Perjalanan Karier Manusiawicara, Band Indie Asal Cikini yang Nostalgic
Perjalanan karier Band Manusiawicara. (Foto: Instagram/@manusiawicara)
A
A
A

JAKARTA - Blantika musik sedari dulu memang acap kali melahirkan karya-karya indah. Tak hanya dari musisi yang dinaungi oleh perusahaan label rekaman namun juga musisi yang bebas atau indie.

Salah satu band musik indie dengan ciri khas yang ikonik adalah Manusiawicara. Band yang beranggotakan 4 personil ini memiliki aliran indie-pop.

Band ini digawangi oleh Ignatia Adiananta sebagai vokalis, Daniel Robinsar Sibuea sebagai gitaris dan vokalis, Rachel Rinindita sebagai keyboardis, dan Andre Mossiya sebagai alto saksofonis. Manusiawicara sendiri diketahui berasal dari Cikini, Jakarta Pusat.

Band yang identik dengan lagu-lagunya yang nostalgic, Manusiawicara berhasil debut pada tahun 2019 dengan single perdana bertajuk “imajinasi”. Kemudian pada pertengahan 2020 kembali merilis single kedua dengan tajuk “Kisah Tuan & Puan”.

Halaman:
1 2
