HOME CELEBRITY MUSIK

Selena Gomes akan Rilis Lagu Baru Berjudul Single Soon 25 Agustus Mendatang

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:32 WIB
Selena Gomes akan Rilis Lagu Baru Berjudul <i>Single Soon</i> 25 Agustus Mendatang
Selena Gomez akan Rilis Lagu Baru (Foto: Instagram @selenagomez)
A
A
A

JAKARTA - Selena Gomez mengumumkan bahwa dirinya akan segera merilis single terbarunya. Rencananya, Selena akan merilis lagu barunya bertajuk Single Soon tersebut pada 25 Agustus mendatang.

Kabar itu diungkap mantan kekasih Justin Bieber ini di akun Instagram-nya. Ia mengatakan siap memberikan karya terbaru untuk mengobati kerinduan para penggemarnya.

“Kalian sudah lama meminta musik baru,” tulis Selena, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (18/8/2023).

Dalam unggahan itu, wanita 31 tahun ini juga memposting potret dirinya dengan tulisan Selena Gomez Single Soon. Ia mengatakan sudah mempersiapkan lagu untuk mengobati kerindungan para fans-nya.

Selena Gomez

“Karena saya belum selesai dengan SG3, saya ingin mengeluarkan lagu kecil menyenangkan yang saya tulis beberapa waktu lalu,” tulis Selena.

“Single Soon, 25 Agustus. Simpan sekarang,” tulisnya.

Sebelumnya, Selena Gomez terakhir merilis lagu terbarunya berjudul Calm Down di tahun 2022. Sementara itu, di tahun 2020, Selena sempat mengeluarkan album baru bertajuk Rare dengan salah satu single bertajuk Lose You To Love Me.

Lagu tersebut begitu meledak di pasaran karena diduga menceritakan kekecewaannya pada hubungan lamanya dengan penyanyi Justin Bieber.

Kini, kabar Selena Gomez siap merilis album baru pun mengundang reaksi para netizen dan penggemar. Mereka tak sabar menyambut karya terbaru dari seorang Selena Gomez.

