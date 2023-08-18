Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Electronic Music Producer Contest Kolaborasi dengan Label Martin Garrix

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |01:30 WIB
Electronic Music Producer Contest Kolaborasi dengan Label Martin Garrix
EMPC berkolaborasi dengan label Martin Garrix (Foto: IG Martin Garrix)
JAKARTA - Electronic Music Producer Contest (EMPC) kembali dihelat. Ini merupakan ajang untuk pelaku musik EDM di Indonesia. EMPC berkomitmen mengorbitkan produser musik elektronik Indonesia agar makin berkembang hingga kemudian merilis karyanya sampai ke pasar musik dunia.

EMPC 2023 season kelima ini dibuktikan dengan menggandeng STMPD RCRDS, sebuah perusahaan label musik kelas dunia asal Belanda yang didirikan oleh Martin Garrix.

 Electronic Music Producer Contest Jalin Kerja Sama dengan Label Martin Garrix

STMPD RCRDS telah dikenal luas di skena musik elektronik dunia dan juga menaungi sejumlah musisi internasional mulai dari Julian Jordan, Justin Mylo, Mattise & Sadko, Dubvision, KVSH hingga Bleu Clair.

