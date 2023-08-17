Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mengenal Ajian Semar Mesem, Ilmu Pelet yang Populer di Pulau Jawa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |19:55 WIB
Mengenal Ajian Semar Mesem, Ilmu Pelet yang Populer di Pulau Jawa
(Foto: Ilustrasi Dukun/Okezone)
A
A
A

JAKARTAMasyarakat Jawa memiliki khasanah pengetahuan tersendiri yang hingga kini masih banyak diikuti, sama halnya etnis lain di Nusantara. Salah satunya tentang ilmu kesaktian yang metodenya secara umum di luar nalar manusia.

Ilmu-ilmu kesaktian itu dikenal dengan istilah ajian. Dari berbagai ilmu yang ada, salah satu yang populer adalah Ajian Semar Mesem.

Secara istilah, Semar Mesem berasal dari kata Semar dan Mesem. Semar adalah salah satu karakter utama dalam Punakawan yang termasuk mitologi Jawa.

Mesem dengan pelafalan huruf E pertama seperti dalam kata 'bebek' dan E kedua seperti dalam kata 'sedap' yang berarti tersenyum. Dengan demikian arti leksikalnya adalah Semar yang tersenyum.

 JERO PODCAST SEMEDI - EPS. TEROR DUKUN PENGASIHAN PART 2 (Roov.id)

 

Ajian ini termasuk ilmu yang awal mulanya digunakan untuk menaklukkan lawan. Dalam perkembangannya, Semar Mesem lebih populer sebagai ilmu pelet untuk membuat lawan jenis terpesona.

Ajian ini dipercaya dapat meningkatkan aura kharismatik bagi penggunanya. Tak hanya itu, perkataannya juga dapat dipercaya oleh oleh orang lain.

Mengutip dari platform budaya tradisional Etnis.id, Semar Mesem dulunya digunakan oleh Ki Ageng Pemanahan, salah satu tokoh perintis kerajaan Mataram. Ia menggunakannya untuk menaklukkan musuh.

Siapa sangka, tak hanya musuh saja yang akhirnya takluk, tapi juga semua pengikutnya.

Semar Mesem konon dipercaya untuk memperbaiki aura daya tarik diri, terlihat menonjol dan terlihat kharismatik di antara orang sekitar, memperbaiki hubungan relasi dan bersosial dan dalam hal percintaan atau cari jodoh, melunturkan pagar penghalang dengan lawan jenis.

Seseorang yang ingin menguasai ilmu ini perlu melakukan lelaku khusus, di bawah bimbingan sang guru yang sudah mumpuni. Sayangnya, beratnya lelaku, membuat sebagian orang memilih membayar sang empu untuk membuat minyak atau keris Semar Mesem siap pakai.

 JERO PODCAST SEMEDI - EPS. TEROR DUKUN PENGASIHAN PART 2 (ROOV.id)

Dibandingkan harus melakukan lelaku khusus, yang terkadang harus puasa mutih berhari-hari. Tak sedikit pelaku yang memilih untuk membeli yang sudah siap pakai lebih mudah dan praktis.

Contohnya minyak semar mesem, cara menggunakannya seperti memakai parfum. Meski ajian ini lebih dikenal sebagai ilmu pelet. Namun dalam penggunaannya lebih cocok dikategorikan sebagai pengasihan dan pemikat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/598/2951640/pesugihan-gunung-salak-siasat-kaya-instan-dengan-menikahi-jin-iAigVYcv7i.jpg
Pesugihan Gunung Salak: Siasat Kaya Instan dengan Menikahi Jin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/598/2827474/kisah-kuntilanak-merah-urban-legend-di-indonesia-qiToOz1DZM.jpeg
Kisah Kuntilanak Merah, Urban Legend di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/05/598/2808564/podcast-obrolan-misteri-mengenal-anak-indigo-lebih-dalam-R7V7flM5GC.jpg
Podcast Obrolan Misteri: Mengenal Anak Indigo Lebih Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/27/598/2804617/kisah-mistis-menara-saidah-di-podcast-obrolan-misteri-malam-ini-pVTZPKkOZy.jpg
Kisah Mistis Menara Saidah di Podcast Obrolan Misteri, Malam Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement