HOME CELEBRITY TV SCOOP

Promo Merdeka dari Vision+, Hanya Rp78.000 Bisa Berlangganan 1 Tahun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |16:05 WIB
Promo Merdeka dari Vision+, Hanya Rp78.000 Bisa Berlangganan 1 Tahun
Promo Merdeka Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ membagikan promo menarik berupa paket langganan Vision+ Premium 365 hari atau 1 tahun dengan harga Rp78.000. Promo tersebut diberikan Vision+ untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 agar masyarakat bisa mendapatkan akses hiburan digital yang lebih terjangkau.

Tak hanya itu, Vision+ juga turut memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam mendukung konten-konten karya anak bangsa yang dihadirkan dalam Vision+. 

Melalui paket Vision+ Premium, pelanggan bisa menikmati program-program TV seperti original series, sinetron, film, dan talent show dengan streaming langsung di channel-channel TV yang lengkap. Beberapa original series terbaru yang bisa Anda nikmati yaitu Candy Caddy, TV Love Cinema, dan CinLock: Love, Camera, Action.

Di 2023 ini, Vision+ juga akan merilis berbagai original series terbaru. Sebut saja, Temen Ngekost, Radio, Twisted: The Sinners, Montir Cantik, dan The One.

Vision+

Dengan adanya promo tersebut, masyarakat tentunya dapat menikmati semua original series itu hanya dengan sekali berlangganan. Ditambah pula dengan harga yang lebih terjangkau.

“Hari Kemerdekaan merupakan momen yang sangat spesial bagi masyarakat Indonesia, dan menjadi waktu yang tepat untuk mendukung serta mengapresiasi hasil karya anak bangsa. Untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, Vision+ menghadirkan promo paket satu tahun seharga Rp78.000, agar masyarakat bisa menikmati berbagai konten berkualitas karya anak bangsa seperti original series Vision+ yang akan dirilis selama setahun ke depan,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
