Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tissa Biani Berambisi Jadi Produser Ternama dalam CinLock: Love, Camera, Action

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:35 WIB
Tissa Biani Berambisi Jadi Produser Ternama dalam CinLock: Love, Camera, Action
Vision+ CinLock: Love Camera Action (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ merilis serial terbaru berjudul CinLock: Love, Camera, Action. Episode perdananya bahkan bisa disaksikan secara gratis melalui link ini.

Serial CinLock: Love, Camera, Action menceritakan tentang gadis bernama Lala (Tissa Biani) yang merupakan seorang mahasiswi jurusan film yang memiliki ambisi besar untuk menjadi produser ternama. Saking berambisinya, Lala sampai mendaftarkan film buatannya ke dalam kompetisi film Saskara.

Akan tetapi, Lala sendiri merupakan seorang gadis yang suka menikah seseorang menggunakan angka. Sebagai contoh, orang yang mendapat nilai 10 dalam segala hal bagi Lala adalah Reyhan (Omara Esteghlal).

Reyhan sendiri merupakan salah satu seniornya yang memiliki wajah tampan dan berbakat. Ia juga merupakan anak dari seorang sutradara terkenal.

CinLock: Love Camera Action

Sementara itu, seniornya yang lain, Jun (Yusuf Mahardika), mendapat angka 0 dari segala hal bagi Lala. Selain penampilannya yang tak menarik, ia juga merupakan sosok yang menyebalkan dan kerap membuat Lala kesal.

Meski demikian, penilaian Lala tak berlaku untuk sahabatnya yang bernama Jessica (Diandra Agatha). Ia sangat menyayangi sosok Jessica yang lemah lembut, baik hati, dan selalu mendukungnya. Sayangnya, semua bakat Jessica tertutup oleh sikap rendah dirinya.

Di sisi lain, Lala yang sedang berambisi memproduksi film untuk Saskara harus berbohong kepada sang ibu yang tak mendukung impiannya. Selama ini, ia berpura-pura menjadi mahasiswi manajemen sesuai keinginan ibunya.

CinLock: Love, Camera, Action dibintangi oleh berbagai aktor serta aktris berbakat Tanah Air, seperti Tissa Biani sebagai Lala, Yusuf Mahardika sebagai Jun, Diandra Agatha sebagai Jessica, Omara Esteghlal sebagai Reyhan, Wavi Zihan sebagai Ute, dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement