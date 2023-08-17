Tissa Biani Berambisi Jadi Produser Ternama dalam CinLock: Love, Camera, Action

JAKARTA - Vision+ merilis serial terbaru berjudul CinLock: Love, Camera, Action. Episode perdananya bahkan bisa disaksikan secara gratis melalui link ini.

Serial CinLock: Love, Camera, Action menceritakan tentang gadis bernama Lala (Tissa Biani) yang merupakan seorang mahasiswi jurusan film yang memiliki ambisi besar untuk menjadi produser ternama. Saking berambisinya, Lala sampai mendaftarkan film buatannya ke dalam kompetisi film Saskara.

Akan tetapi, Lala sendiri merupakan seorang gadis yang suka menikah seseorang menggunakan angka. Sebagai contoh, orang yang mendapat nilai 10 dalam segala hal bagi Lala adalah Reyhan (Omara Esteghlal).

Reyhan sendiri merupakan salah satu seniornya yang memiliki wajah tampan dan berbakat. Ia juga merupakan anak dari seorang sutradara terkenal.

Sementara itu, seniornya yang lain, Jun (Yusuf Mahardika), mendapat angka 0 dari segala hal bagi Lala. Selain penampilannya yang tak menarik, ia juga merupakan sosok yang menyebalkan dan kerap membuat Lala kesal.

Meski demikian, penilaian Lala tak berlaku untuk sahabatnya yang bernama Jessica (Diandra Agatha). Ia sangat menyayangi sosok Jessica yang lemah lembut, baik hati, dan selalu mendukungnya. Sayangnya, semua bakat Jessica tertutup oleh sikap rendah dirinya.

Di sisi lain, Lala yang sedang berambisi memproduksi film untuk Saskara harus berbohong kepada sang ibu yang tak mendukung impiannya. Selama ini, ia berpura-pura menjadi mahasiswi manajemen sesuai keinginan ibunya.

CinLock: Love, Camera, Action dibintangi oleh berbagai aktor serta aktris berbakat Tanah Air, seperti Tissa Biani sebagai Lala, Yusuf Mahardika sebagai Jun, Diandra Agatha sebagai Jessica, Omara Esteghlal sebagai Reyhan, Wavi Zihan sebagai Ute, dan masih banyak lagi.