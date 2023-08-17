Bahagianya Ari Lasso, Sang Putra Masuk Kampus Bonafide di Inggris

Ari Lasso bangga, sang putra bisa masuk kampus bonafide di London, Inggris (Foto: Instagram/@ari_lasso)

JAKARTA - Ari Lasso mengungkapkan kebahagiaan dan rasa syukurnya setelah sang putra, Abe, resmi diterima di The London School of Economics and Political Science, Inggris.

“Tak henti bersyukur ke hadiratMu Bapa. Aku yakin, ini adalah buah usaha kerasmu nak dan juga berkat dariMu anakku @abe.lasso keterima di LSE London dengan jurusan yang diimpikannya,” ujarnya lewat Instagram, pada 17 Agustus 2023.

Dalam lanjutan caption unggahannya, Ari Lasso berterima kasih kepada sang putra yang selalu membuatnya bangga. “Terima kasih Be, lagi-lagi (kamu) kasih bikin Papa bangga. Tuhan sertai, jaga, dan berkati langkahmu ke depan. Amin.”

Melalui unggahan Abe Lasso di Insta Story diketahui dirinya akan menempuh pendidikan di Jurusan International Social and Public Policy (Kebijakan Publik dan Sosial Internasional) di salah satu kampus terbaik di London tersebut.

Unggahan Ari Lasso tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. “LSE adalah salah satu kampus terbaik di Inggris. Ikut bangga, selamat ya dek Abe,” ujar akun @iwan_hai di kolom komentar.

Komentar senada turut diungkapkan akun @norhend. “Wah, keren banget itu Kang kampusnya. Selamat Abe!!” tuturnya yang disambut @areyarifin dengan, “Selamat Abe dan lancar kuliahnya.”