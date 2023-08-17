Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Vicky Shu yang Kerap Memenangkan Lomba di Momen Agustusan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |23:50 WIB
JAKARTAVicky Shu mengenang momen saat dirinya masih remaja yang tak pernah absen mengikuti berbagai lomba Agustusan setiap tahunnya. Kepada awak media, ibu dua anak ini mengaku jika dirinya selalu mengikuti lomba yang diadakan di kompleks kediamannya dulu.

Bukan tanpa sebab, pasalnya perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus identik dengan beragam lomba sebagai bagian dari simbol perjuangan. Terlebih perlombaan tersebut juga akan diganjar berbagai macam hadiah menarik.

"Agustusan kalau zaman dulu seru ya, di komplek aja udah berbagai perlombaan dengan berbagai hadiahnya gitu ya," ujar Vicky Shu saat dijumpai di kawasan Senayan baru-baru ini.

Vicky Shu

Pelantun Mari Bercinta 2 ini mengaku begitu merindukan momen perlombaan tersebut lantaran dirinya sesumbar seringkali keluar sebagai juaranya. Lomba balap karung, kelereng, hingga adu keseimbangan dengan menaiki sepeda menjadi lomba-lomba andalan yang selalu dimenangkannya.

Jiwa kompetitif Vicky Shu selalu saja menggebu-gebu saat perlombaan.

"Kenangannya adalah karena aku selalu menang jadi setiap 17-an happy. Balap karung pasti menang, kelereng menang, sama sepeda lambat tau gak sih dulu tuh ada sepeda lambat, makin lambat sepedanya itu kita bertahan agar gak jatuh, kompetitif aja anaknya," paparnya.

Lebih lanjut, istri dari Ade Imam ini mengaku bahwa dirinya selalu ngotot ingin menang demi membuat ibunya bangga. Ia pun tak terlalu mengincar hadiah yang diberikan. Pasalnya, itu hanya dianggap sebagai bonus untuk menyenangkan hatinya.

