Ayu Ting Ting Imbau Bilqis Tak Curang dalam Lomba 17an

DEPOK - Ayu Ting Ting, Ayah Ojak, Bilqis Khumairah Razak, hingga Umi Kalsum ikut meramaikan momen kemerdekaan Indonesia. Menariknya, keluar ini terlihat mengikuti lomba Agustusan bersama warga di sekitar kediaman mereka yang terletak di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis, 17 Agustus 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Ayu dan keluarga terpantau mengikuti sejumlah perlombaan bersama warga. Sebut saja mulai dari lomba merangkak dalam kardus, topi kait, memasukan pensil ke botol, hingga tangkap belut.

Ayah Ojak sangat antusias ketika melihat cucunya mengikuti lomba topi kait dan ingin melihat Bilqis menjadi juara. Bahkan Ayu Ting Ting sempat mengajarkan anaknya agar tak curang dan tetap sportif dalam perlombaan.

"Kalau kakek sama neneknya ngalemin mulu kan," ujar Ayu Ting Ting saat ditemui di kediamannya.

Pelantun Alamat Palsu tersebut juga mau mengajarkan Bilqis untuk legowo ketika menerima kekalahan dalam kompetisi.

"Kasian kan yang lain kalau emang juara, jangan sampai jadi omongan keluarga dah," ujarnya sambil tertawa.