HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nafa Urbach Unggah Foto Bareng Sahabat Pria, Netizen: Calon Suami Ini Mah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |22:50 WIB
Nafa Urbach Unggah Foto Bareng Sahabat Pria, Netizen: Calon Suami Ini Mah
Nafa Urbach Membagikan Fotonya bersama Sang Sahabat (Foto: Instagram @ ronny_irawan)
A
A
A

JAKARTA - Nafa Urbach baru-baru ini mengunggah sebuah foto bersama seorang pria di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, mantan istri Zack Lee ini menyebut jika pria tersebut adalah sahabat sekaligus partner bisnisnya.

Pria tersebut diketahui bernama Ronny Irawan. Ia diketahui merupakan produser dari film terbaru yang dibintangi Nafa berjudul Air Mata Diujung Sajadah.

Melalui akun Instagramnya, Nafa terlihat menyebut jika Ronny adalah sahabat terbaiknya. Bahkan di foto tersebut, ibu satu anak tersebut bahkan sempat menggandeng erat tangan Ronny.

"Berdua dulu, sahabat partner bisnis cuma satu satunya sahabat terbaikku," tulis Nafa Urbach pada keterangan fotonya.

Nafa Urbach dan Ronny

"#airmatadiujungsajadah #premiere maaf yah beb gak betah sama rambut i kekencengan tapi aku bertahan loh sanggulan lama hahhaha," sambungnya.

Melihat foto tersebut, para netizen sontak ramai menggoda wanita 43 tahun itu. Bahkan tak sedikit yang menanyakan status hubungan antara Nafa dan Ronny.

"Pacar baru nya kak nafaa yaa," tutur fa.tu***.

"Calon suami ini mak foto aja sdh deket banget smoga ini tulang rusuk kedua," kata guine***.

1 2
