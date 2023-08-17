Britney Spears Cuek Digugat Cerai Sam Asghari

LOS ANGELES - Britney Spears tampaknya tak terganggu dengan kabar perceraiannya dengan Sam Asghari. Pelantun Oops…I Did It Again itu justru cuek dan berceloteh tentang keinginannya membeli kuda di Instagram.

"(Aku) akan segera membeli kuda!!! Terlalu banyak opsi, aku sulit memilihnya. Kuda yang satu bernama Sophie, lainnya Roar," tuturnya sambil mengunggah foto saat sedang berkuda di tepi pantai, pada 16 Agustus 2023.

BACA JUGA: Sam Asghari Resmi Gugat Cerai Britney Spears

Seperti diketahui, Sam Asghari resmi mendaftarkan gugatan cerainya atas Britney Spears, pada 16 Agustus 2023. Sang aktor dalam dokumen gugatannya yang dirilis TMZ mengatakan, sudah pisah rumah dengan sang istri sejak 28 Juli 2023.

Sam memilih bercerai karena merasa ada perbedaan yang tak bisa disatukan di antara mereka. Pria itu juga meminta Britney membayar honor pengacaranya dan menuntut nafkah suami, di luar perjanjian pranikah yang telah mereka sepakati bersama.

Neal Hersh selaku kuasa hukum Sam Asghari juga mengungkapkan kemungkinan kliennya menggugat perjanjian pranikah terkait harta gana-gini. Pernyataan itu seakan menguatkan rumor yang mengatakan, Sam sempat mengancam akan membongkar aib Britney jika tidak merevisi perjanjian pranikah mereka.