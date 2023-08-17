Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Britney Spears Cuek Digugat Cerai Sam Asghari

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |00:30 WIB
Britney Spears Cuek Digugat Cerai Sam Asghari
Britney Spears Cuek Digugat Cerai Sam Asghari (Foto: Instagram @ britneyspears)
A
A
A

LOS ANGELES - Britney Spears tampaknya tak terganggu dengan kabar perceraiannya dengan Sam Asghari. Pelantun Oops…I Did It Again itu justru cuek dan berceloteh tentang keinginannya membeli kuda di Instagram.

"(Aku) akan segera membeli kuda!!! Terlalu banyak opsi, aku sulit memilihnya. Kuda yang satu bernama Sophie, lainnya Roar," tuturnya sambil mengunggah foto saat sedang berkuda di tepi pantai, pada 16 Agustus 2023.

Seperti diketahui, Sam Asghari resmi mendaftarkan gugatan cerainya atas Britney Spears, pada 16 Agustus 2023. Sang aktor dalam dokumen gugatannya yang dirilis TMZ mengatakan, sudah pisah rumah dengan sang istri sejak 28 Juli 2023.

Britney Spears dan suami

Sam memilih bercerai karena merasa ada perbedaan yang tak bisa disatukan di antara mereka. Pria itu juga meminta Britney membayar honor pengacaranya dan menuntut nafkah suami, di luar perjanjian pranikah yang telah mereka sepakati bersama.

Neal Hersh selaku kuasa hukum Sam Asghari juga mengungkapkan kemungkinan kliennya menggugat perjanjian pranikah terkait harta gana-gini. Pernyataan itu seakan menguatkan rumor yang mengatakan, Sam sempat mengancam akan membongkar aib Britney jika tidak merevisi perjanjian pranikah mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169173/britney_spears-Vp49_large.jpg
Britney Spears Dihujat usai Pamer Rumah Penuh Kotoran Anjing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/33/3004262/britney-spears-kembali-buat-heboh-keluar-dari-hotel-tanpa-baju-dan-alas-kaki-xcFqISfBUT.jpg
Britney Spears Kembali Buat Heboh, Keluar dari Hotel Tanpa Baju dan Alas Kaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/33/2908316/blakblakan-britney-spears-akui-hilang-keperawanan-di-usia-14-tahun-YIMOnydpsI.jpg
Blakblakan, Britney Spears Akui Hilang Keperawanan di Usia 14 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/33/2905601/britney-spears-akhirnya-akui-perselingkuhannya-dari-justin-timberlake-tWNUo7xA81.jpg
Britney Spears Akhirnya Akui Perselingkuhannya dari Justin Timberlake
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/18/33/2903281/britney-spears-ungkap-kabar-mengejutkan-pernah-aborsi-anak-justin-timberlake-hAkah3WMok.jpeg
Britney Spears Ungkap Kabar Mengejutkan, Pernah Aborsi Anak Justin Timberlake
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866104/sam-asghari-resmi-gugat-cerai-britney-spears-VJUBqaWFPM.jpg
Sam Asghari Resmi Gugat Cerai Britney Spears
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement