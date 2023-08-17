Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan HUT RI, Ria Ricis Gambar Burung Garuda hingga Pulau Indonesia di Wajahnya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |21:50 WIB
Rayakan HUT RI, Ria Ricis Gambar Burung Garuda hingga Pulau Indonesia di Wajahnya
Ria Ricis Melukis Wajahnya dengan Gambar yang Bertema Indonesia (Foto: Instagram @riaricis1795)
A
A
A

JAKARTA - Ria Ricis memiliki cara unik untuk merayakan HUT RI Ke-78. Berbeda dengan artis lain yang memilih untuk mengikuti lomba, istri dari Teuku Ryan ini justru memamerkan wajahnya yang dilukis.

Di atas wajahnya, terlihat gambar Pulau Indonesia hingga burung garuda, yang merupakan lambang dari negara Indonesia. Lewat unggahannya, Ricis bahkan terlihat membagikan momen saat dirinya melakukan face painting.

“HUT RI 78, MERDEKA!,” tulis Ria Ricis dalam kolom caption Instagram, Kamis (17/8/2023).

Awalnya, Ricis mengunggah video yang menampilkan wajahnya polos tanpa make up. Tak lama, ia terlihat mengaplikasikan foundation hingga bedak secara bergantian di wajahnya.

Ria Ricis

Setelah menyelesaikan riasan wajahnya secara sempurna, adik Oki Setiana Dewi ini mulai menggambarkan bendera merah putih di wajahnya, tepatnya dari pipi kiri ke pipi kanan. Video terus berlanjut, gambar pada wajah Ria Ricis pun berganti.

Pada gambar kedua, terlihat pulau pulau-pulau Indonesia berwarna hijau membentang jelas di tengah wajahnya, mulai dari pulau Sumatera hingga pulau Papua. Sementara pada bagian dahi dan dagu terlihat lautan berwarna biru.

Sedangkan pada akhir video terlihat wajah Ria Ricis dipenuhi gambar burung Garuda Pancasila. Di sana terlihat jelas burung garuda beserta logo-logo sila kesatu hingga kelima. Video transisi make up kreasi ini membuat Ria Ricis menerima banyak pujian dari netizen.

“MasyaAllah…..kereeennn…..ada aja ya idenya bu icis ini...cantiknya wajah indonesia….MERDEKA,” tulis netizen melalui kolom komentar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement