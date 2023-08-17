Rayakan HUT RI, Ria Ricis Gambar Burung Garuda hingga Pulau Indonesia di Wajahnya

JAKARTA - Ria Ricis memiliki cara unik untuk merayakan HUT RI Ke-78. Berbeda dengan artis lain yang memilih untuk mengikuti lomba, istri dari Teuku Ryan ini justru memamerkan wajahnya yang dilukis.

Di atas wajahnya, terlihat gambar Pulau Indonesia hingga burung garuda, yang merupakan lambang dari negara Indonesia. Lewat unggahannya, Ricis bahkan terlihat membagikan momen saat dirinya melakukan face painting.

“HUT RI 78, MERDEKA!,” tulis Ria Ricis dalam kolom caption Instagram, Kamis (17/8/2023).

Awalnya, Ricis mengunggah video yang menampilkan wajahnya polos tanpa make up. Tak lama, ia terlihat mengaplikasikan foundation hingga bedak secara bergantian di wajahnya.

Setelah menyelesaikan riasan wajahnya secara sempurna, adik Oki Setiana Dewi ini mulai menggambarkan bendera merah putih di wajahnya, tepatnya dari pipi kiri ke pipi kanan. Video terus berlanjut, gambar pada wajah Ria Ricis pun berganti.

Pada gambar kedua, terlihat pulau pulau-pulau Indonesia berwarna hijau membentang jelas di tengah wajahnya, mulai dari pulau Sumatera hingga pulau Papua. Sementara pada bagian dahi dan dagu terlihat lautan berwarna biru.

Sedangkan pada akhir video terlihat wajah Ria Ricis dipenuhi gambar burung Garuda Pancasila. Di sana terlihat jelas burung garuda beserta logo-logo sila kesatu hingga kelima. Video transisi make up kreasi ini membuat Ria Ricis menerima banyak pujian dari netizen.

“MasyaAllah…..kereeennn…..ada aja ya idenya bu icis ini...cantiknya wajah indonesia….MERDEKA,” tulis netizen melalui kolom komentar.