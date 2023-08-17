Respon Natasha Rizky Didoakan Rujuk Usai Menyapa Desta dengan Panggilan Sayang

JAKARTA - Desta terciduk masih kerap berkomunikasi dengan Natasha Rizky. Menariknya, Desta dan Caca terlihat saling berkomunikasi dengan kalimat penuh perhatian di aplikasi TikTok.

Menariknya, keduanya masih saling memanggil satu sama lain menggunakan panggilan sayang, yakni Abuy. Hal tersebut sontak membuat netizen baper han berharap agar keduanya bisa kembali rujuk.

Menanggapi hal tersebut, Natasha Rizky tak banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan jika dirinya dan Desta memang masih berhubungan baik layaknya hubungan pertemanan. Mengenai panggilan sayang tersebut, Caca tak memberikan penjelasan lebih lanjut.

"Temen, sama Desta teman," ujar Natasha Rizky kepada awak media baru-baru ini.

Caca juga menjelaskan jika hubungannya dan Desta akan terus berjalan dengan baik demi anak-anak mereka. Meski hak asuh anak jatuh ke tangan Caca, mereka telah berkomitmen untuk menerapkan Co-Parenting dimana mengasuh anak secara bersama-sama.

"Kita tetap ada buat anak-anak, jadi nggak ada yang gimana-gimana. (Hubungan) kita tetap baik. Kita saling co parenting aja sama anak-anak,"pungkasnya.