Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Salma Salsabil Bawakan Simfoni Raya Indonesia, Kahitna Ajak Undangan Upacara Penurunan Bendera Berjoget

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |20:05 WIB
Salma Salsabil Bawakan <i>Simfoni Raya Indonesia</i>, Kahitna Ajak Undangan Upacara Penurunan Bendera Berjoget
Salma Idol dan Kahitna Tampil di Upacara Penurunan Bendera (Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Salma Salsabil menjadi salah satu pengisi acara dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, (17/8/2023). Dalam kesempatan tersebut, jebolan ajang Indonesian Idol 2023 ini tampak membawakan lagu Simfoni Raya Indonesia ciptaan Guruh Soekarno Putra di hadapan para tamu undangan, termasuk Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri.

Dalam kemeriahan HUT ke-78 Republik Indonesia, Salma terlihat tampil mengenakan blazer tenun yang dipadukan dengan kerudung dan celana kulot yang berwarna coklat. Penampilannya makin sempurna dengan sepatu stiletto yang juga memiliki warna yang sama dengan celana dan kerudungnya.

Kepiawaian bernyanyi juara satu Indonesian Idol season XII itu, mampu menyihir para tamu undangan yang hadir di Istana Negara. Mereka seakan mengikuti lantunan lagu yang dinyanyikan merdu oleh penyanyi asal Probolinggo, Jawa Timur itu.

Menjadi salah satu penampil di Istana Merdeka, jelas merupakan pengalaman pertama bagi Salma Salsabil. Hal itu tentunya menjadi kebanggaan diri sendiri bagi penyanyi berusia 21 tahun itu.

Kahitna

Setelah Salma, grup band legendaris Kahitna juga ikut tampil untuk memeriahkan rangkaian acara HUT ke-78 RI. Dalam kesempatan itu Yovie Widianto, Mario Ginanjar dan Hedi Yunus sukses menghibur para tamu hadirin lewat lagu-lagu hits mereka.

Dari siaran langsung di kanal YouTube, Sekretariat Presiden, Kahitna membuka penampilan mereka dengan lagu Cerita Cinta yang dibawakan dengan meriah.

Mario dan Hedi pun naik ke atas panggung sambil menyapa para hadirin yang hadir sore hari ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168215/salma_salsabil-lOLW_large.jpg
Salma Salsabil Umumkan Kelahiran Anak Pertama di Pestapora 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/33/3107922/salma_salsabila-fDbw_large.jpg
Salma Salsabil dan Dimansyah Laitupa Resmi Menikah setelah 2 Tahun Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/33/3103684/salma_salsabil-p3dT_large.jpg
Selamat, Salma Salsabil Dilamar Dimansyah Laitupa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/598/3089570/salma_salsabil-ybUG_large.jpeg
Salma Salsabil Semringah Raih Penghargaan Breakthrough Artist of the Year di IMA 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/205/2977940/salma-salsabil-rilis-lagu-baru-langsung-trending-di-x-wYczulRiGc.jpg
Salma Salsabil Rilis Lagu Baru, Langsung Trending di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/205/2896607/kepada-ravi-andika-salma-salsabil-ungkap-pengalaman-penting-di-indonesian-idol-tXpz4YDkkl.jpeg
Kepada Ravi Andika, Salma Salsabil Ungkap Pengalaman Penting di Indonesian Idol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement