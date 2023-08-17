Salma Salsabil Bawakan Simfoni Raya Indonesia, Kahitna Ajak Undangan Upacara Penurunan Bendera Berjoget

Salma Idol dan Kahitna Tampil di Upacara Penurunan Bendera (Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Salma Salsabil menjadi salah satu pengisi acara dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, (17/8/2023). Dalam kesempatan tersebut, jebolan ajang Indonesian Idol 2023 ini tampak membawakan lagu Simfoni Raya Indonesia ciptaan Guruh Soekarno Putra di hadapan para tamu undangan, termasuk Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri.

Dalam kemeriahan HUT ke-78 Republik Indonesia, Salma terlihat tampil mengenakan blazer tenun yang dipadukan dengan kerudung dan celana kulot yang berwarna coklat. Penampilannya makin sempurna dengan sepatu stiletto yang juga memiliki warna yang sama dengan celana dan kerudungnya.

BACA JUGA: Salma Idol dan Kahitna Tampil di Upacara Penurunan Bendera

Kepiawaian bernyanyi juara satu Indonesian Idol season XII itu, mampu menyihir para tamu undangan yang hadir di Istana Negara. Mereka seakan mengikuti lantunan lagu yang dinyanyikan merdu oleh penyanyi asal Probolinggo, Jawa Timur itu.

Menjadi salah satu penampil di Istana Merdeka, jelas merupakan pengalaman pertama bagi Salma Salsabil. Hal itu tentunya menjadi kebanggaan diri sendiri bagi penyanyi berusia 21 tahun itu.

Setelah Salma, grup band legendaris Kahitna juga ikut tampil untuk memeriahkan rangkaian acara HUT ke-78 RI. Dalam kesempatan itu Yovie Widianto, Mario Ginanjar dan Hedi Yunus sukses menghibur para tamu hadirin lewat lagu-lagu hits mereka.

Dari siaran langsung di kanal YouTube, Sekretariat Presiden, Kahitna membuka penampilan mereka dengan lagu Cerita Cinta yang dibawakan dengan meriah.

Mario dan Hedi pun naik ke atas panggung sambil menyapa para hadirin yang hadir sore hari ini.