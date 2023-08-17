Kebelet Saat Lomba Agustusan, Ayu Ting Ting Ngacir Pulang ke Rumah

DEPOK - Ayu Ting Ting tak kuat menahan rasa mules saat mengikuti lomba Agustusan di sekitar kediamannya. Alhasil, pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini langsung ngacir ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi perlombaan untuk buang hajat.

Meski begitu, kejadian tersebut tak menyurutkan antusias sang pedangdut untuk mengikuti kegiatan tahunan tersebut. Bahkan ia menilai jika kegiatan yang dilakukannya ini dapat semakin meningkatkan persatuan dengan masyarakat daerah rumahnya.

"So pasti, saya mencintai warga sekitar walaupun saya bukan RT, RW. Tapi senang lah, namanya meramaikan, partisipasi, seru-seruan, biar ramai aja. Warga kita kan kompak," ukar Ayu Ting Ting saat ditemui di rumahnya, Kamis (17/8/2023).

"Seru banget, jadi memang setiap tahun. Karena waktu itu Covid, kan kita buat sendiri di rumah, ini kan udah nggak, jadi bisa kumpul sama warga," sambungnya.

Bersama Ayah Ojak, Umi Kalsum, dan Bilqis Khumairah Razak, keluarga selebriti ini mengikuti beberapa perlombaan. Mulai dari merangkak dalam kardus, topi kait, hingga memasukan belut ke botol.

Di tengah perlombaan, pelantun Alamat Palsu itu mengaku tak kuat menahan mules. Oleh karenanya, kakak kandung dari Syifa ini langsung berlari menuju kediamannya untuk menuntaskan rasa ingin buang air besar.