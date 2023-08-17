Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Penganiayaan Menjerat Pierre Gruno Dihentikan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |18:35 WIB
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Penganiayaan Menjerat Pierre Gruno Dihentikan
Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penganiayaan yang Menjerat Pierre Gruno (Foto: Instagram @grunopierre)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat aktor Pierre Gruno terpaksa dihentikan. Bukan tanpa sebab, pasalnya sang aktor dengan korban yang berinisial GDS telah sepakat untuk berdamai alias menempuh restorative justice (RJ).

Kepada awak media, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Irwandhy Idrus menegaskan jika perkara tersebut sengaja ditutup lantaran sudah adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak.

"Pada hari ini kami Polres Metro Jakarta Selatan, menyampaikan update perihal peringatan perkara terhadap saudara Pierre beliau selaku terlapor. Akhirnya para pihak sudah sepakat dan berinisiasi untuk melakukan mekanisme Restorative Justice, dalam penanganan perkara kami tangani," ujar Irwandhy Idrus dalam press release.

Pierre Gruno (Selvianus/MPI)

Irwandhy menyebut bahwa kedua belah pihak memilih untuk menempuh restorative justice. Tentunya kesepakatan tersebut berdasarkan pada syarat formil dalam penanganan restorative justice (RJ) yang telah terpenuhi. Sehingga pihaknya memutuskan untuk menutup perkara menimpa Pierre Gruno.

"Sejak kemarin kami sudah terima bahwa permohonan RJ dan beberapa hari ini kami proses melalui gelar perkara dan merupakan syarat formil dalam penanganan perkara dengan keadilan restorative justice," jelasnya.

Senada dengan Irwandhy Idrus, Hendrikus Yossi selaku Wakil Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan, penetapan restorative justice didasari kesepakatan kedua belah pihak.

"Mereka sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan, tentu saja, permintaan kedua pihak kami akomodir karena ada ruang penyelesaian lewat keadilan restorative justice," ucap Hendrikus Yossi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/28/33/2872424/ditahan-atas-kasus-penganiayaan-pierre-gruno-akui-sifat-premanismenya-kambuh-lagi-6nXblAG1E8.jpg
Ditahan Atas Kasus Penganiayaan, Pierre Gruno Akui Sifat Premanismenya Kambuh Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/33/2866431/pierre-gruno-bebas-dari-bui-di-hari-kemerdekaan-harus-kerja-keras-untuk-bayar-utang-saya-kgwv5nPFoG.jpg
Pierre Gruno Bebas dari Bui di Hari Kemerdekaan: Harus Kerja Keras untuk Bayar Utang Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/17/33/2866126/bebas-dari-tahanan-pierre-gruno-peluk-korban-pemukulan-dan-saling-bermaafan-kpnBVhCrH4.jpg
Bebas dari Tahanan, Pierre Gruno Peluk Korban Pemukulan dan Saling Bermaafan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865446/alasan-pierre-gruno-masih-ditahan-meski-sudah-berdamai-dengan-korban-5XEX1ntjzv.jpg
Alasan Pierre Gruno Masih Ditahan Meski Sudah Berdamai dengan Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/33/2865234/sepakat-damai-begini-kondisi-korban-pemukulan-pierre-gruno-qQqObSw3FQ.jpg
Sepakat Damai, Begini Kondisi Korban Pemukulan Pierre Gruno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/33/2864788/sepakat-damai-korban-pierre-gruno-tak-minta-syarat-khusus-0AexiRxOeg.jpg
Sepakat Damai, Korban Pierre Gruno Tak Minta Syarat Khusus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement