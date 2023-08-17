Salma Idol dan Kahitna Tampil di Upacara Penurunan Bendera

Salma Idol dan Kahitna Tampil di Upacara Penurunan Bendera

JAKARTA - Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada sore ini, Kamis (17/8/2023) berlangsung cukup meriah. Juara Pertama Indonesian Idol 2023, Salma Salsabil bahkan turut serta tampil dalam acara yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Salma terdengar membawakan lagu Simfoni Raya Indonesia. Masyarakat yang hadir langsung di Istana dibuat terpukau dengan suara Salma dan memberikan tepuk tangan meriah usai Salma bernyanyi.

Tidak hanya Salma, kejutan lainnya juga datang sebagai rangkaian upacara penurunan bendera. Ya, grup musik Kahitna terlihat hadir untuk menghibur para undangan di Istana.

Grup yang diketuai oleh Yovie Widianto ini bahkan terdengar menyanyikan sejumlah lagu hits milik mereka. Diantaranya, Cerita Cinta, Andai Dia Tahu hingga Mantan Terindah.

Para undangan yang hadir pun sangat menikmati penampilan Kahitna. Bahkan beberapa diantaranya mengabadikan dengan memfoto.