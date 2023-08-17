Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Tasya Kamila Batuk Sebulan hingga Tak Masuk Sekolah, Gegara Polusi Udara?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |17:35 WIB
Anak Tasya Kamila Batuk Sebulan hingga Tak Masuk Sekolah, Gegara Polusi Udara?
Tasya Kamila Curhat Anaknya Batuk Selama 1 Bulan (Foto: Instagram @tasyakamila)
A
A
A

JAKARTA - Polusi udara yang buruk di Jakarta membuat sejumlah masyarakat mengeluhkan hal tersebut. Tak terkecuali para selebriti Tanah Air yang memiliki anak.

Salah satunya ialah Tasya Kamila yang juga ikut terdampak buruknya polusi udara di Jakarta. Melalui akun Instagramnya, mantan penyanyi cilik itu menceritakan kesehatan anak keduanya, Shanin yang menurun diduga akibat polusi udara Ibu Kota.

Dalam Instagram Storynya, pelantun Libur Telah Tiba ini mengatakan jika Shanin sempat mengalami batuk dan pilek selama satu bulan. Ia bahkan menduga sakit yang dialami adik dari Arrasya itu akibat kondisi udara yang kotor.

“Bulan lalu, Shanin batuk pilek indikasi alergi sampai 1 bulan baru mereda,” tulis Tasya, dikutip pada Kamis (17/8/2023).

Tasya Kamila

Tasya mengatakan jika saat itu ia langsung membawa putrinya ke rumah sakit agar bisa mendapat penanganan medis dan terapi. Ia pun bersyukur lantaran kondisi putrinya sempat membaik.

Namun, kondisi putrinya disebut tak bertahan lama, pasalnya Shanin kembali kambuh tak lama setelah pulih. Obat-obatan yang digunakan untuk putrinya pun habis terjual di apotek.

Bukan cuma Shanin, Arrasya Bachtiar rupanya juga mengalami hal serupa. Putranya bahkan sampai tidak masuk sekolah karena ikut mengalami batuk dan alergi.

“Baru semingguan sembuh, sekarang Shanin batuk lagi dan harus di uap di rumah. Ini udah ketiga apotek, obat inhalasi lagi sold out semua,” beber Tasya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
