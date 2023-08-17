Bikin Bangga! Alleluia Christ Raih 3 Medali di WCOPA 2023

JAKARTA - Alleluia Christ menjadi salah satu anak bangsa yang berhasil mencetak prestasi dunia. Hal tersebut tentu menjadi salah satu kado terindah untuk Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 yang jatuh hari ini, Kamis (17/8/2023).

Di ajang World Championships of Performing Arts (WCOPA) 2023 yang dilaksanakan di Anaheim California, Amerika Serikat, Alleluia Christ berhasil meraih tiga medali. Diantaranya medali silver untuk kategori contemporary dan country, hingga medali bronze di kategori variety yang mencampurkan adat Jawa, bahkan nyinden Jawa.

Acara ini sendiri diikuti oleh 76 negara di seluruh dunia dan masing-masing dari perwakilannya diminta untuk menunjukkan bakat dari negara masing-masing.

"Aku sangat bersyukur sekali bisa meraih 3 medali ini, benar-benar ga nyangka sama sekali, karena peserta di seluruh dunia itu jago-jago dari perwakilan negaranya masing-masing, tapi puji Tuhan aku mendapatkan 3 medali ini," ungkap Alleluia Christ kepada awak media.

"Puji Tuhan senang banget pokoknya akhir nya hasil kerja keras dan latihan sebulan yang tak berhenti akhirnya berbuah manis," sambungnya.

Saat mengikuti WCOPA 2023, adik dari youtuber Samuel Christ yang sempat diundang makan siang bersama Pak Prabowo ini mengatakan bahwa dirinya sempat di coaching oleh coach kelas dunia, Ken Stacey. Ya, Ken Stacey merupakan coach yang biasanya muncul di ajang America's Got Talent dan sudah pernah bekerja sama dengan sejumlah artis populer kelas dunia.

Sejumlah artis dunia yang sempat bekerja sama dengan Ken Stacey diantaranya Michael Jackson, Madonna, Sam Smith, Michael buble, Kelly Clarkson dan lain-lain. Menariknya, Alleluia sempat mendapatkan pujian atas kualitas vokalnya dari Ken Stacey.