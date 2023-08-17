Advertisement
HOT GOSSIP

El Rumi Diskusi ke Maia untuk Jadi Presiden Klub Sepak bola, Ahmad Dhani Malah Belum Tahu

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:46 WIB
El Rumi Diskusi ke Maia untuk Jadi Presiden Klub Sepak bola, Ahmad Dhani Malah Belum Tahu
El Rumi Jadi Presiden Klub Sepak Bola. (Foto: Instagram/@elelrumi)
JAKARTA - El Rumi terpilih senagai Presiden klub sepak bola Liga 2 Nusantara United. Sebelumnya, ia juga sempat mendiskusikan hal ini dengan sang ibunda, Maia Estianty.

El mengaku Maia sangat mendukungnya menjadi presiden klub sepak bola. Ia senang karena sang ibu jadi saksi di momen bersejarahnya.

"Senang ya, ini kan sebuah pengalaman baru dalam hidupku dan dihadiri bunda sebagai saksi. Cukup senang bunda datang karena support anaknya," kata El Rumi ditemui di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Terpilih menjadi presiden klub sepak bola membuat El Rumi senang. Sebab, ia memang menaruh minat pada bidang olahraga itu, bahkan sempat bercita-cita menjadi pemain sepak bola.

Namun, Ahmad Dhani justru belum tahu terkait pencapaian El Rumi tersebut. Ditemui di kesempatan berbeda, pentolan Dewa 19 itu tak bisa memberi komentar apapun.

"Belum ada komentar. Belum tahu juga," ujar Ahmad Dhani.

(ltb)

