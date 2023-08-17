Ayu Ting Ting Dapat Celana Dalam Pria Hasil Menang Lomba: Tanda Disuruh Nyari Laki

DEPOK - Pedangdut Ayu Ting Ting mendapat hadiah spesial setelah menjadi juara lomba tangkap belut bersama warga sekitar rumahnya di Kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (17/8/2023).

Pelantun Alamat Palsu itu tampak antusias mengikuti perlombaan yang diadakan RT setempat. Bahkan, Ayu juga mengajak serta keluarganya untuk memeriahkan acara.

"Tadi lomba topi kait sama belut. Topi kait, juara dua, yang belut juara 3," kata Ayu Ting Ting kepada wartawan.

Ayu menerima hadiah dari panitia acara sebagai peraih juara ke-3. Namun, di terkejut saat melihat isi dari hadiah tersebut.