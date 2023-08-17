Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bebas dari Tahanan, Pierre Gruno Peluk Korban Pemukulan dan Saling Bermaafan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |15:05 WIB
Bebas dari Tahanan, Pierre Gruno Peluk Korban Pemukulan dan Saling Bermaafan
Pierre Gruno dan Korban Pemukulan Saling Berpelukan (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pierre Gruno akhirnya keluar dari tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemukulan di sebuah hotel Kawasan Cilandak, Juni 2023 lalu. Ia dan korban yang berinisial GDS diketahui telah sepakat untuk menempuh upaya damai atau restorative justice (RJ).

Berdasarkan pantauan, bintang film The Raid ini keluar dari tahanan mengenakan kemeja berwarna putih. Ia dan korban berinisial GDS itu bahkan sempat saling berpelukan dan bermaaf-maafan di Lobby Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (17/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Pierre sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang telah menangani perkara kasus nya. Tak lupa, ia juga berterima kasih pada sahabat-sahabatnya yang telah datang menjenguknya selama masa penahanan tersebut.

"Saya mengucapkan terimakasih dan permintaan maaf saya, sekaligus mengucapkan terimakasih kepada pihak kepolisian Jaksel, sudah banyak membantu untuk terjadinya RJ ini dan menjadi kejadian," ujar Pierre Gruno.

Pierre Gruno (Selvianus/MPI)

"Saya terima kasih untuk teman-teman saya yang hadir berkunjung ke teras (penjara) dan mereka banyak membantu mensupport saya bertahan di sel," sambungnya.

Sementara itu, GDS juga mengatakan bahwa upaya restorative justice (RJ) sengaja ditempuh usai keduanya melakukan pembicaraan. Bahkan, pembicaraan tersebut juga turut dilakukan oleh pihak keluarga.

"Intinya perdamaian atau RJ ini adalah masalah permintaan maaf dari keluarga besar, dari anaknya istrinya dan semuanya yang terus menerus berusaha," jelas GDS.

