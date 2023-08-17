Anang Hermansyah Raih Juara 1 Lomba Ngulek Bumbu Rujak di Momen 17-an

JAKARTA - Anang Hermansyah ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 yang jatuh pada hari ini, Kamis (17/8/2023). Di momen 17-an, pelantun Jodohku itu tampak mengikuti lomba bersama dengan putri kandungnya, Arsy Hermansyah.

Menariknya, suami dari Ashanty itu justru mengikuti lomba ngulek bumbu rujak. Dengan penuh semangat, Anang bahkan terlihat tampil bak koki, lantaran mengenakan topi chef serta celemek putih.

“Aku ikut lomba uleg sambal rujak,” tulis Anang di akun Instagram-nya, @ananghijau, Kamis (17/8/2023).

Dalam postingan itu, Anang mulai memasukan bumbu seperti gula merah, cabai dan asam jawa. Ia pun terus bersemangat mengulek bumbu tersebut.

Hebatnya, Anang bahkan berhasil mendapat gelar juara 1 dari lomba mengulek yang ia ikuti itu. Hasil ulekan bumbu rujaknya pun terlihat halus, sehingga tak heran dirinya dinobatkan sebagai juara pertama.

“Juara 1 guys,” lanjut Anang.