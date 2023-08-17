Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anang Hermansyah Raih Juara 1 Lomba Ngulek Bumbu Rujak di Momen 17-an

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |14:05 WIB
Anang Hermansyah Raih Juara 1 Lomba Ngulek Bumbu Rujak di Momen 17-an
Anang Hermansyah Ikut Lomba 17-an (Foto: Instagram @ananghijau)
A
A
A

JAKARTA - Anang Hermansyah ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 yang jatuh pada hari ini, Kamis (17/8/2023). Di momen 17-an, pelantun Jodohku itu tampak mengikuti lomba bersama dengan putri kandungnya, Arsy Hermansyah.

Menariknya, suami dari Ashanty itu justru mengikuti lomba ngulek bumbu rujak. Dengan penuh semangat, Anang bahkan terlihat tampil bak koki, lantaran mengenakan topi chef serta celemek putih.

“Aku ikut lomba uleg sambal rujak,” tulis Anang di akun Instagram-nya, @ananghijau, Kamis (17/8/2023).

Dalam postingan itu, Anang mulai memasukan bumbu seperti gula merah, cabai dan asam jawa. Ia pun terus bersemangat mengulek bumbu tersebut.

Anang Hermansyah

Hebatnya, Anang bahkan berhasil mendapat gelar juara 1 dari lomba mengulek yang ia ikuti itu. Hasil ulekan bumbu rujaknya pun terlihat halus, sehingga tak heran dirinya dinobatkan sebagai juara pertama.

“Juara 1 guys,” lanjut Anang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
