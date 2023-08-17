Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Bertugas Jadi Paskibraka Jaksel, Ibnu Jamil Malah Minta Maaf

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:54 WIB
Anak Bertugas Jadi Paskibraka Jaksel, Ibnu Jamil Malah Minta Maaf
Anak Ibnu Jamil Bertugas Jadi Paskibraka Jaksel. (Foto: Ibnu Jamil/Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ibnu Jamil membagikan kabar membanggakan mengenai putranya, Dhofin Maula Jamil yang bertugas sebagai Paskibraka Kota Jakarta Selatan. Ia bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih pada hari ini, Senin (17/8/2023) di Kantor Walikota Jakarta Selatan. 

Ibnu Jamil mengunggah potret Dhofin yang  tampak gagah dengan mengenakan seragam berwarna putih dan slayer merah-putih di leher. Dhofin juga mengenakan peci hitam dan tali pinggang berwarna hijau dengan ornamen yang kental bernuansa Jakarta.

Sebelumnya, ia juga mengunggah potret sang putra saat menghadiri upacara pengukuhan sebagai anggota Paskibraka Jaksel.

"Selamat bertugas Dhofin dan kawan kawan Paskibraka untuk besok pagi dan sore," tulis Ibnu Jamil dalam keterangan unggahannya, Rabu (16/8/2023).

