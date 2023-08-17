Lady Nayoan-Rendy Kjaernett Rujuk, Cesen Bongkar Masalah dengan Marshel Widianto

JAKARTA - Hot gosip kali ini menghadirkan kabar dari Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan. Keduanya sepakat berdamai usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bekasi pada 16 Agustus 2023.

Tanda-tanda itu mengisyaratkan keduanya bakal rujuk. Setelah menjalani sidang, keduanya juga tampil kompak dan mengaku sudah tinggal serumah lagi walau belum seranjang.

"(Sudah tidur bersama). Enggak satu ranjang, kan beda," kata Lady Nayoan.

Lady menambahkan keputusan memilih berdamai dengan Rendy. Salah satunya adalah karena anak-anak sehingga dia bersedia kembali berhubungan baik dengan sang suami.

Beralih ke berita terpopuler selanjutnya, ada kabar keretakan rumah tangga Marshel dan Cesen. Istri sang komedian memberikan sinyal itu karena aktivitasnya di media sosial.