Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lady Nayoan-Rendy Kjaernett Rujuk, Cesen Bongkar Masalah dengan Marshel Widianto

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |09:17 WIB
Lady Nayoan-Rendy Kjaernett Rujuk, Cesen Bongkar Masalah dengan Marshel Widianto
Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan. (Foto: Instagram/@ladynayoan)
A
A
A

JAKARTA - Hot gosip kali ini menghadirkan kabar dari Rendy Kjaernett dan Lady Nayoan. Keduanya sepakat berdamai usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bekasi pada 16 Agustus 2023.

Tanda-tanda itu mengisyaratkan keduanya bakal rujuk. Setelah menjalani sidang, keduanya juga tampil kompak dan mengaku sudah tinggal serumah lagi walau belum seranjang.

"(Sudah tidur bersama). Enggak satu ranjang, kan beda," kata Lady Nayoan.

Lady menambahkan keputusan memilih berdamai dengan Rendy. Salah satunya adalah karena anak-anak sehingga dia bersedia kembali berhubungan baik dengan sang suami.

Beralih ke berita terpopuler selanjutnya, ada kabar keretakan rumah tangga Marshel dan Cesen. Istri sang komedian memberikan sinyal itu karena aktivitasnya di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113657/vadel_badjideh-RaIw_large.jpg
Hot Gosip: Vadel Badjideh Tersangka, Ida Iasha Diduga Istri Baru Tommy Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037579/jennifer_coppen-asoN_large.jpg
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020450/syifa-hadju-dan-rizky-nazar-putus-pelaku-pemerasan-ria-ricis-ditangkap-polisi-LQMEhD9NYX.jpg
Syifa Hadju dan Rizky Nazar Putus, Pelaku Pemerasan Ria Ricis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003762/ada-apa-dengan-ruben-onsu-dan-sarwendah-dari-isu-pisah-rumah-hingga-gugatan-perdata-Sfeuj2ALPt.jpg
Ada Apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari Isu Pisah Rumah hingga Gugatan Perdata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/33/2893716/nadine-chandrawinata-melahirkan-anak-kedua-rebecca-klopper-dilaporkan-lagi-2tdaUK4IEh.jpg
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891532/putri-ariani-juara-4-agt-2023-pemeran-dumbledore-meninggal-qS9jDWAG8k.jpg
Putri Ariani Juara 4 AGT 2023, Pemeran Dumbledore Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement