HOME CELEBRITY MOVIE

5 Ciuman Panas Park Min Young dalam Drama, Ada yang Ditonton 333 Juta Kali

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |01:30 WIB
5 Ciuman Panas Park Min Young dalam Drama, Ada yang Ditonton 333 Juta Kali
Ciuman Panas Park Min Young dalam Drama. (Foto:tvN )
A
A
A

JAKARTA - Deretan ciuman panas Park Min Young dalam drama yang membuatnya dijuluki sebagai salah satu Ratu Romcom terbaik Korea Selatan. Dia sudah membintangi sederet drama yang membuat penonton terbawa perasaan.

Tak jarang, chemistry yang ditampilkan sang aktris bersama lawan mainnya berbuah rumor asmara. Berikut deretan ciuman panas Park Min Young dalam drama seperti dikutip dari KBIZoom, pada Jumat (18/8/2023).

1. Ciuman di Ranjang bareng Park Seo Joon

Ciuman Panas Park Min Young dalam drama. (Foto: What's Wrong with Secretary Kim?/tvN)

Dirilis pada 2018, scene dalam drama What’s Wrong with Secretary Kim? ini tercatat sebagai adegan ciuman paling legendaris yang pernah dibintangi Park Min Young dengan 333 juta views di channel YouTube tvN. Park Min Young dan Park Seo Joon sukses membangun suasana romantis lewat adegan tersebut.

