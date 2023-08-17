Film Budi Pekerti akan Tayang di Toronto International Film Festival

JAKARTA - Dunia perfilman Indonesia kembali membawa kabar gembira. Salah satu film karya sineas Indonesia yang berjudul Budi Pekerti disebut masuk dalam program discovery dan akan tayang di Toronto International Film Festival (TIFF) 2023 pada September mendatang.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan oleh akun Twitter, @filmindosource. Hal tersebut sontak membuat bangga para warganet Indonesia.

“Film Budi Pekerti akan tayang perdana di dunia pada 9 September 2023 di Festival Film Internasional Toronto ke-48,” tulis akun tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis, 17 Agustus 2023.

Toronto International Film Festival sendiri merupakan program yang khusus memperkenalkan dan mengapresiasi karya dari para sutradara visioner terkenal, seperti Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos, Warwick Thornton, Joachim Trier, dan David Gordon Green.

Tahun ini, program Discovery bakal menampilkan 26 film dari 25 negara, termasuk film Budi Pekerti yang diproduseri oleh Adi Ekatama, Ridla An-Nuur, Willawati, dan Nurita Anandia.

Prestasi yang diukir film Budi Pekerti ini pun menambah panjang deretan sineas Tanah Air yang sukses ditayangkan di festival film internasional. Sebelumnya, film Basri and Salma: In a Never Ending Comedy pun turut tayang di Cannes Film Festival 2023 di Prancis.