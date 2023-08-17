Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Biodata Personel Bring Me The Horizon, Band Rock Inggris yang Pernah Tuai Kritik Pedas di Awal Karier

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |07:20 WIB
Biodata Personel Bring Me The Horizon, Band Rock Inggris yang Pernah Tuai Kritik Pedas di Awal Karier
Biodata Personel Bring Me The Horizon (Foto:Metal Archive)
A
A
A

JAKARTA - Biodata personel Bring Me The Horizon menjadi band dunia yang akan dikulik Okezone dalam artikel ini. Bagi pencinta musik rock, nama band ini mungkin bukan nama baru. Mereka terbentuk di Sheffield, Inggris, pada 2004.

Pada debut kariernya, band ini langsung menuai kritik pedas publik ketika menyuguhkan genre deathcore pada album 'Count Your Blessing', pada 2006. Sekadar informasi, deathcore adalah genre musik metal yang mengawinkan death metal dan metalcore.

Dari kritik tersebut, Bring Me the Horizon mengubah gaya bermusik mereka, dari metal menjadi rock, dalam album 'Suicide Season' yang dirilis pada 2008. Sepanjang kariernya, 'There Is a Hell Believe Me I've Seen It' menjadi salah satu album terbaik mereka.

Bring Me The Horizon

Album yang dirilis pada 2010 itu kemudian membawa mereka ke kancah musik internasional dengan menggabungkan musik klasik, elektronik, dan Pop. Popularitas Bring Me the Horizon semakin melambung ketika mereka merilis album 'Sempiternal' di bawah label besar, pada 2013.

Album tersebut meraih sertifikasi Gold di Australia (35.000 kopi) dan Silver di Inggris (60.000 kopi). Pada 2015, band ini menempati peringkat dua chart UK Albums dan US Billboard 200. Sukses tersebut dilanjutkan album studio keenam mereka 'Amo' yang memuncaki posisi pertama di Britania Raya.

Di samping enam album studio tersebut, Bring Me the Horizon juga merilis dua EP dan dua album konser. Mereka telah mengantongi empat penghargaan Kerrang!, termasuk dua untuk Best British Band dan satu untuk Best Live Band. Mereka juga dinominasikan di Grammy.

