HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNCTV Suguhkan Kolaborasi Spesial di Top 4 Kontes Swara Bintang, Malam Ini

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |22:15 WIB
MNCTV Suguhkan Kolaborasi Spesial di Top 4 Kontes Swara Bintang, Malam Ini
Kontes Swara Bintang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Swara Bintang yang memasuki babak Top 4 akan berlangsung semakin seru malam ini (16/8/2023). Farisky (Surabaya), Fifian (Banten), Ongky (Malang), dan Dio (Malang) akan bersaing untuk melaju ke babak selanjutnya.

Kontes Swara Bintang yang akan ditayangkan langsung dari MNC Studios akan menghadirkan duet manis para kontestan dengan juri, Danang, dan Kevin Leon. Tak ketinggalan, ada penampilan mengejutkan dari Limbad pada malam ini.

Lalu siapa yang akan pulang malam ini? Dan siapa pula yang bisa bertahan dan berpotensi menjadi pemenang Kontes Swara Bintang 2023? Tetap dukung peserta jagoanmu dengan memberikan voting agar tetap bertahan di kontes tersebut.

Saksikan Kontes Swara Bintang yang akan ditayangkan MNCTV sebagai rumahnya dangdut Indonesia, pada 16 Agustus 2023, pukul 21.00 WIB.

Kontes Swara Bintang

Program terbaik MNCTV bisa kamu tonton dengan kualitas gambar bersih dan suara jernih di kanal digital: Jakarta 28 UHF, Bandung 41 UHF, Surabaya 41 UHF, Yogyakarta 41 UHF, Surakarta 41 UHF, Semarang 45 UHF.

Scan ulang kanal digitalmu sesuai dengan kanal masing-masing kota dan pastikan kamu menggunakan Set Top Box terverifikasi. Namun jika siaran digitalmu bermasalah, kamu dapat menggunakan #LayananSolusiTVDigital.

