Audioseries Antologi Lautan Api Hadir di Noice untuk Sambut Kemerdekaan RI Ke-78

JAKARTA - Noice menghadirkan beragam konten menarik untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78. Tak hanya podcast, Noice juga akan menghadirkan audioseries hingga videoseries yang tentunya mampu meraih antusiasme para pendengarnya.

Sebelumnya Noice sudah sempat merilis sekuel dari audioseries bergenre horror ‘Journal of Terror: Kelana’ beberapa waktu lalu. Kini, Noice juga akan menghadirkan genre lainnya termasuk konten historikal bersejarah tanah air dengan mengusung konsep antologi.

“Hari Kemerdekaan RI tentunya menjadi momen yang selalu membanggakan bagi kita semua dan sebagai platform konten lokal, Noice ingin merayakannya bersama semua pendengar dengan berbagai konten terbaik yang kami hadirkan dari kreator-kreator di Tanah Air," ujar Niken Sasmaya, Chief Business Officer (CBO), Noice.

"Selain konten bergenre komedi, dan horor yang selalu menjadi favorit, di tahun ini kami juga memperkenalkan audioseries terbaru bertema historikal yang mengangkat perjalanan sejarah Indonesia. Kami berharap sajian konten ini bisa memberikan hiburan sekaligus edukasi dan inspirasi bagi semua yang mendengarkan," sambungnya.

Dirangkum dalam kurasi program Semarak 17-an di Noice, pendengar atau pengguna Noice untuk bebas memilih konten #SesuaiPilihanmu. Berikut ini deretan konten-konten terbaru dari Noice:

1. Antologi Lautan Api

Merupakan audioseries yang mengangkat serangkaian kisah heroik di tengah peristiwa Bandung Lautan Api dan terdiri dari 20 episode. Audioseries ini mengeksplorasi tentang kehidupan sehari-hari, humanisme dan hubungan para pemuda Indonesia di tengah intens-nya era kemerdekaan yang tidak banyak terekspos, serta dikemas dengan teknik audio imersif yang membuat pendengar merasakan ketegangan.

2. Dika Di Babak Akhir

Bergenre crime drama dan thriller, Dika Di Babak Akhir membahas kisah seorang penyidik polisi yang berusaha mengungkap misteri dibalik sebuah perampokan legendaris 10 tahun lalu dan menewaskan ayahnya. Audioseries ini mengangkat teknik audio imersif dengan atmosfer misteri, termasuk suara-suara pukulan.