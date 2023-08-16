Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tertunda 3 Tahun, Chen EXO Bakal Gelar Resepsi Pernikahan Oktober Mendatang

Lutfi Fadila , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |07:30 WIB
Tertunda 3 Tahun, Chen EXO Bakal Gelar Resepsi Pernikahan Oktober Mendatang
Chen EXO Bakal Gelar Resepsi Pernikahan Oktober Mendatang. (Foto: Dok. V Live)
A
A
A

SEOUL- Chen EXO dikabarkan akan menggelar resepsi pernikahan, pada Oktober mendatang. Dia dan sang istri memutuskan menggelar pesta pernikahan setelah 3 tahun membangun rumah tangga.

Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh SM Entertainment. "Setelah menunda karena COVID-29, Chen akan menggelar pesta pernikahan, pada Oktober 2023," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (17/8/2023).

Chen EXO mengumumkan pernikahannya pada Januari 2020. Mereka kemudian menyambut kelahiran anak pertama mereka, pada April 2020. Pasangan ini kemudian menyambut kelahiran anak kedua mereka, pada Januari 2022.

Kabar resepsi pernikahan Chen EXO tersebut kemudian ramai dikritik warganet. "Loh, bukannya dia sudah punya dua anak ya? Untuk apalagi bikin resepsi pernikahan," ujar seorang warganet di komunitas online.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
