HOT GOSSIP

Tony Leung Diisukan Selingkuh dan Punya Anak Luar Nikah dengan Mantan Idol K-Pop

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Kamis, 17 Agustus 2023 |06:30 WIB
BEIJING - Aktor Marvel, Tony Leung diterpa gosip tak sedap. Dia dikabarkan memiliki anak di luar nikah dari aktris China, Cheng Xiao. Rumor tak sedap itu pertama kali bergulir, pada 11 Agustus silam.

Mengutip Today Online, Rabu (16/8/2023), rumor pertama kali muncul ketika sang aktor terlihat bersama Cheng Xiao di Jepang, pada tahun lalu. Sang aktris juga dikabarkan melahirkan anaknya di Negeri Sakura tersebut.

Tak hanya itu, Tony Leung juga dikabarkan membeli rumah di Jepang untuk Cheng Xiao dan anak mereka. ST Headlines bahkan melaporkan, istri sang aktor, Carina Lau sampai terbang ke Jepang dan melabrak selingkuhan sang suami.

Ketika Tony Leung dan perwakilannya bungkam terkait rumor tersebut, Cheng Xiao justru buka suara. Lewat akun Weibo pribadinya, mantan personel Cosmic Girls itu mengunggah tangkapan layar sebuah artikel dan membubuhinya dengan tulisan 'Berita Hoax' berwarna merah.

Telusuri berita celebrity lainnya
