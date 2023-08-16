Gusty Pratama Bangga Ulang Tahunnya Bertepatan dengan HUT RI

JAKARTA - Penyanyi Gusty Pratama memiliki tanggal lahir yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus.

Hal itu membuatnya memiliki kebanggaan tersendiri karena tidak semua orang bisa merasakan hal yang sama seperti dirinya.

“Rasanya kayak suatu kebanggaan juga sih bisa dilahirkan di hari kemerdekaan Indonesia gitu kan," kata Gusty Pratama sambil tertawa kepada Okezone di Gedung Sindo, Jakarta, belum lama ini.

"Karena mungkin itu juga yang menunjukkan bahwa aku suka banget sejarah Indonesia," sambungnya.