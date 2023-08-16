Usai Dilaporkan Band Radja, Anji Ngobrol dengan Minola Sebayang

JAKARTA - Musisi Anji tersandung masalah hukum setelah konten YouTube-nya yang membahas kisruh lagu Cinderella, dilaporkan oleh band Radja.

Tak lama setelah itu, Anji kedapatan bertemu dengan pengacara Minola Sebayang. Hal ini diketahui dari unggahan mantan vokalis Drive tersebut.

Anji terlihat menyambangi kantor Minola. Ia berpose di samping sang pengacara seraya tersenyum ke kamera.

"Bertemu Bang @minola6000. Ngomongin channel YouTube dunia manji. Thanks for today bang," tulis Anji, dikutip pada Kamis (17/8/2023).

Kemudian Minola membubuhkan komentar di unggahan itu. Ia senang dengan kehadiran Anji di kantornya.

"Thanks sudah mampir. Senang ngobrol dan tukar pikiran tentang banyak hal," tulis Minola.

Unggahan itu langsung diserbu komentar netizen. Meski Anji tak menjelaskan hal apa yang dibahas dengan sang pengacara, banyak yang mengaitkan dengan masalah laporan band Radja.