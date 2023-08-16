Excited Sambut Hari Kemerdekaan, Sandra Dewi Mengaku Gemar Ikut Lomba Makan Kerupuk

JAKARTA - Sandra Dewi cukup antusias menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Saking antusiasnya, ia bahkan sempat membagi cerita ketika dirinya ikut berbagai perlombaan saat masih duduk di bangku sekolahan.

Pada momen 17 Agustus, bintang film Quickie Express ini mengaku sering mengikuti perlombaan. Akan tetapi, hanya ada dua lomba yang menjadi favorit dari artis 40 tahun ini.

"Lomba makan kerupuk, lah udah enak cepet lagi. Kalau aku sukanya lomba makan kerupuk sama balap karung," ujar Sandra Dewi saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 16 Agustus 2023.

Sementara itu sebagai ibu, ia juga ingin agar anak-anaknya tak ketinggalan untuk mengikuti keseruan perlombaan di HUT RI Ke-78. Ia juga mengaku sempat mengajarkan dan memberi penjelasan mengenai momen 17 Agustus.

"Memang saya ikut perlombaan sama anak-anak, besok libur (sekolah) ikut lomba di perumahan," jelasnya.

"Dulu kan mereka ikut lomba tapi nggak tahu 17 Agustus itu apa, sekarang mereka udah nanya, ini sebenarnya hari apa sih, kenapa ada lomba-lomba kayak gini, kenapa harus pake baju putih merah, jadi aku lagi mengajarkan mereka sih 17 Agustus itu apa," tambahnya.

Sebagai orangtua, Sandra Dewi berusaha mengajarkan cara sederhana agar anak-anaknya tahu dan ikut serta dalam memperingati Kemerdekaan Indonesia.

"Karena saya pengen anak-anak juga ngerasain kayak saya dulu juga ikut perlombaan 17 Agustus," tutur Sandra Dewi.