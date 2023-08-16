Rionaldo Stokhorst Bangga, Putrinya Jadi Pengibar Bendera di Sekolah

Anak Rionaldo Stokhorst Jadi Paskibra di Sekolah (Foto: Instagram @rio.stokhorst)

JAKARTA - Aktor Rionaldo Stokhorst membagikan kabar yang cukup membanggakan terkait buah hatinya. Putrinya yang bernama Shaista Tanisha diketahui terpilih menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di sekolahnya dalam rangka HUT ke-78 RI.

Dalam unggahannya di Instagram, Rionaldo Stokhorst memperlihatkan Shaista mengenakan seragam putih-putih yang biasa dikenakan oleh Paskibraka. Gadis cantik itu bahkan terlihat menggenggam bendera merah putih dalam momen pengukuhannya sebagai Paskibraka.

Momen haru tercipta kala pemeran Devan dalam sinetron Ikatan Cinta itu menyematkan lencana di bahu putrinya.

Tiada kata yang terucap lantaran perasaan haru sekaligus bangga begitu menyelimuti hati Rionaldo Stokhorst di momen tersebut.

"Inagurasi Paskibra @globalsevillapulomas. Ga bisa berkata kata. Tapi.. Merah, Putih dan Garudanya itu.. bikin Ayahnya haru dan bangga," tulis Rionaldo Stokhorst, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu (16/8/2023).

Sontak, kolom komentar unggahan Rionaldo Stokhorst itupun dibanjiri pujian untuk putrinya yang terlihat cantik dengan seragam paskibraka yang dikenakannya.

"Kerenn," tulis Gading Marten.