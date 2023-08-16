Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rionaldo Stokhorst Bangga, Putrinya Jadi Pengibar Bendera di Sekolah

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |23:50 WIB
Rionaldo Stokhorst Bangga, Putrinya Jadi Pengibar Bendera di Sekolah
Anak Rionaldo Stokhorst Jadi Paskibra di Sekolah (Foto: Instagram @rio.stokhorst)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Rionaldo Stokhorst membagikan kabar yang cukup membanggakan terkait buah hatinya. Putrinya yang bernama Shaista Tanisha diketahui terpilih menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di sekolahnya dalam rangka HUT ke-78 RI.

Dalam unggahannya di Instagram, Rionaldo Stokhorst memperlihatkan Shaista mengenakan seragam putih-putih yang biasa dikenakan oleh Paskibraka. Gadis cantik itu bahkan terlihat menggenggam bendera merah putih dalam momen pengukuhannya sebagai Paskibraka.

Momen haru tercipta kala pemeran Devan dalam sinetron Ikatan Cinta itu menyematkan lencana di bahu putrinya.

Tiada kata yang terucap lantaran perasaan haru sekaligus bangga begitu menyelimuti hati Rionaldo Stokhorst di momen tersebut.

Rionaldo Stockhorst dan putrinya

"Inagurasi Paskibra @globalsevillapulomas. Ga bisa berkata kata. Tapi.. Merah, Putih dan Garudanya itu.. bikin Ayahnya haru dan bangga," tulis Rionaldo Stokhorst, dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Rabu (16/8/2023).

Sontak, kolom komentar unggahan Rionaldo Stokhorst itupun dibanjiri pujian untuk putrinya yang terlihat cantik dengan seragam paskibraka yang dikenakannya.

"Kerenn," tulis Gading Marten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/598/2844847/rionaldo-stockhorst-akan-bergabung-di-sinetron-ikatan-cinta-ZOJDKycuSU.jpg
Rionaldo Stockhorst akan Bergabung di Sinetron Ikatan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2010/12/01/206/398961/VoexmFsNFM.jpg
Break Syuting, Rionaldo Stockhorst Main Futsal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2008/06/09/34/117013/dpETI2WkS9.jpg
Rionaldo Stockhorst Siapkan Diri Jadi Bapak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/205/3186910//rachel_cia-kXrW_large.jpg
Butuh Waktu 3 Tahun, Rachel Cia Ungkap Perjuangan Garap Lagu Perdana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186908//aziz_hedra-lbjt_large.jpg
Aziz Hedra Resmi Lulus Kuliah, Ungkap Perjuangan Kuliah di Tengah Karier Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186883//sara_wijayanto-yQkP_large.JPG
Sara Wijayanto Berduka atas Kepergian Gary Iskak, Baru Sebentar Kerja Bersama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement