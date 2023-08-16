Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sarwendah Panik, 2 Anaknya Alami Muntah, Demam dan Batuk

Melati Septyana Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |22:50 WIB
Sarwendah Panik, 2 Anaknya Alami Muntah, Demam dan Batuk
Anak Sarwendah Alami Batuk, Pilek dan Muntah (Foto: Instagram @sarwendah29)
A
A
A

JAKARTA - Sarwendah membawa kabar kurang menyenangkan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia terlihat mengabarkan bahwa dua putrinya, Thalia dan Thalia Putri Onsu berada dalam kondisi yang kurang sehat.

Melalui unggahannya, Sarwendah bersama kedua putrinya terlihat duduk di bangku lengkap dengan menggunakan masker. Bahkan Sarwendah mengaku panik melihat kondisi kesehatan dua buah hatinya.

"Anak-anak mulai sakit emak-emak mulai panik," tulis Sarwendah, dikutip dari instagram, Rabu (16/8/2023).

Dalam unggahannya istri Ruben Onsu ini pun membeberkan penyakit yang diidap oleh dua buah hatinya. Nahasnya bukan hanya batuk pilek, pasalnya mereka sampai mengalami muntah hingga membuat Sarwendah sangat khawatir.

Sarwendah dan anak-anaknya

"Udah muntah demam panas batuk pilek berhari-hari ,"  lanjut Sarwendah.

Tak ingin kondisi para buah hatinya kian memburuk, Sarwendah pun segera membawa mereka ke dokter. Mantan personel Cherrybelle itu juga tak lupa memberikan semangat pada ibu-ibu di luar sana yang menghadapi situasi serupa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184710/sarwendah-r2ZY_large.jpg
Sarwendah Klarifikasi soal Uang Sampah Rp5 Juta, Ternyata Tagihan sebelum Cerai dari Ruben Onsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184661/sarwendah-EIDo_large.jpg
Sarwendah Klaim Ruben Onsu Beri Uang Saku Terbatas selama Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184608/sarwendah-XNtV_large.jpg
Sarwendah Bantah Sengaja Pojokkan Ruben Onsu dengan Membongkar Masalah Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184523/sarwendah-SKbv_large.jpg
Sarwendah Sebut Nafkah Rp200 Juta dari Ruben Onsu, Bagian dari Kesepakatan Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184447/sarwendah-kzo6_large.jpg
Sarwendah Klaim Sempat Laporan ke Ruben Onsu soal Debt Collector tapi Direspons Tak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184252/sarwendah_tan-oUh1_large.jpg
Reaksi Sarwendah Dituding Ruben Onsu Eksploitasi Anak Lewat Live Jualan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement