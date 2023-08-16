Sarwendah Panik, 2 Anaknya Alami Muntah, Demam dan Batuk

JAKARTA - Sarwendah membawa kabar kurang menyenangkan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia terlihat mengabarkan bahwa dua putrinya, Thalia dan Thalia Putri Onsu berada dalam kondisi yang kurang sehat.

Melalui unggahannya, Sarwendah bersama kedua putrinya terlihat duduk di bangku lengkap dengan menggunakan masker. Bahkan Sarwendah mengaku panik melihat kondisi kesehatan dua buah hatinya.

"Anak-anak mulai sakit emak-emak mulai panik," tulis Sarwendah, dikutip dari instagram, Rabu (16/8/2023).

Dalam unggahannya istri Ruben Onsu ini pun membeberkan penyakit yang diidap oleh dua buah hatinya. Nahasnya bukan hanya batuk pilek, pasalnya mereka sampai mengalami muntah hingga membuat Sarwendah sangat khawatir.

"Udah muntah demam panas batuk pilek berhari-hari ," lanjut Sarwendah.

Tak ingin kondisi para buah hatinya kian memburuk, Sarwendah pun segera membawa mereka ke dokter. Mantan personel Cherrybelle itu juga tak lupa memberikan semangat pada ibu-ibu di luar sana yang menghadapi situasi serupa.