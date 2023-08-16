Pinkan Mambo Berniat Nikah Lagi, Anak Beri Respons Menohok

JAKARTA - MA, putri Pinkan Mambo menanggapi kabar ibunya kepikiran mencari pasangan lagi ketika urusan rumah tangga dengan Steve Wantania yang disebut pernah melecehkannya belum selesai.

"Aku dari situ udah enggak tahu mau respons gimana lagi, karena yang sekarang aja belum diselesaikan dan dia masih bisa berpikir untuk cari pasangan yang berikutnya," kata MA, dikutip dari Intens Investigasi, Rabu (16/8/2023).

MA memberi pesan kepada Pinkan agar berhati-hati bila ingin mencari pasangan lagi. Pasalnya, perbuatan sang ayah tiri membuatnya trauma.

Ia berharap kejadian buruk yang menimpanya tidak dialami oleh adik-adiknya. Sehingga dia ingin ibunya bisa mendapatkan suami yang juga bisa menjaga keluarga.

"Pasangan yang sekarang ada satu kejadian yang membuat anaknya sendiri trauma. Aku berharap mami bisa lebih hati-hati lagi mencari pasangan untuk mendampingi," kata MA.