Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Berniat Nikah Lagi, Anak Beri Respons Menohok

Lintang Tribuana , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |19:47 WIB
Pinkan Mambo Berniat Nikah Lagi, Anak Beri Respons Menohok
Anak Respons Niat Pinkan Mambo Menikah Lagi. (Foto: Pinkan Mambo/Instagram/@pinkan_mambo)
A
A
A

JAKARTA - MA, putri Pinkan Mambo menanggapi kabar ibunya kepikiran mencari pasangan lagi ketika urusan rumah tangga dengan Steve Wantania yang disebut pernah melecehkannya belum selesai.

"Aku dari situ udah enggak tahu mau respons gimana lagi, karena yang sekarang aja belum diselesaikan dan dia masih bisa berpikir untuk cari pasangan yang berikutnya," kata MA, dikutip dari Intens Investigasi, Rabu (16/8/2023).

MA memberi pesan kepada Pinkan agar berhati-hati bila ingin mencari pasangan lagi. Pasalnya, perbuatan sang ayah tiri membuatnya trauma.

Ia berharap kejadian buruk yang menimpanya tidak dialami oleh adik-adiknya. Sehingga dia ingin ibunya bisa mendapatkan suami yang juga bisa menjaga keluarga.

"Pasangan yang sekarang ada satu kejadian yang membuat anaknya sendiri trauma. Aku berharap mami bisa lebih hati-hati lagi mencari pasangan untuk mendampingi," kata MA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163849/pinkan_mambo-ZGfR_large.jpg
Pinkan Mambo Jualan Pisang Goreng Rp200.000, Suami: Buset, Keras Amat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159597/pinkan_mambo-alSL_large.jpg
Codeblu Review Donat Pinkan Mambo, Tampilan Penuh Minyak Bikin Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156075/pinkan_mambo-wRtH_large.jpg
Biodata Pinkan Mambo, Musisi yang Banting Setir Jualan Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/33/3072851/pinkan_mambo-tIZD_large.jpg
Pisah dari Arya Khan, Pinkan Mambo Ingin Fokus Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071863/pinkan_mambo-jmuU_large.jpg
Bongkar Kelakuan Arya Khan, Pinkan Mambo : Rasanya Sakit Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/33/3071845/pinkan_mambo-dh52_large.jpg
Pinkan Mambo Tegaskan Telah Cerai dari Arya Khan sang Pedagang Singkong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement