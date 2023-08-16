Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

3 Drama Series Anya Geraldine yang Penuh Adegan Ciuman dan Dewasa

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:50 WIB
3 Drama Series Anya Geraldine yang Penuh Adegan Ciuman dan Dewasa
Drama Series Anya Geraldine yang Penuh Adegan Mesra (Foto: Instagram @anyageraldine)
A
A
A

JAKARTA - Drama series yang dimainkan oleh Anya Geraldine ternyata penuh dengan adegan ciuman dan dewasa. Sedikitnya ada tiga buah series yang penuh dengan adegan mesra antara Anya dengan lawan mainnya.

Anya Geraldine saat ini tak hanya dikenal sebagai seorang selebgram saja. Ia diketahui telah melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan bermain dalam sejumlah series dan juga film layar lebar.

Dari beberapa series yang pernah diperankannya, tiga diantaranya memiliki adegan mesra dimana banyak scene ciuman dan adegan ranjang.

Berikut, drama series yang dimainkan Anya Geraldine:

1. Pretty Little Liars 2

Pretty Little Liars 2 Indonesia

Anya Geraldine tampil mesra dengan mantan kekasihnya, Bio One dalam series berjudul Pretty Little Liars 2. Di Pretty Little Liars 2, Anya diketahui berperan sebagai Hanna, salah satu dari sahabat Alissa (Yuki Kato), Ema (Caitlin Halderman), Sabrina (Valerie Thomas) dan Aria (Shindy Huang). 

Bion One sendiri didapuk untuk memerankan tokoh Kevin, kekasih Hanna yang merupakan seorang mahasiswa yang merangkap sebagai hacker dan tak memiliki tempat tinggal. Hanna yang kasihan pun mengajak Kevin untuk tinggal di kediamannya bersama ibundanya, Amira (Wulan Guritno).

Dalam series ini, Anya sempat beberapa kali beradegan ciuman dengan Bio One.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152263/anya_gerlandine-yQL1_large.jpg
Anya Geraldine Bagikan Tips jika Diselingkuhi Pasangan, Malah Banjir Kritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/206/3133021/anya_geraldine-1tJU_large.JPG
Tak Cuma Populer, Ini Alasan Monty Tiwa Pilih Anya Geraldine di Film Mendadak Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/206/3130531/mendadak_dangdut-FX12_large.jpg
Anya Geraldine 'Mendadak Dangdut', Siap Jadi Biduan Ajak Bergoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114603/anya_geraldine-x7VE_large.jpg
Biodata dan Agama Anya Geraldine, yang Pamer Pacar Baru di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114553/tora_widjaja-eva9_large.jpg
Biodata Tora Widjaja, Pengusaha yang Diduga Pacar Baru Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/33/3080505/anya_geraldine-Ui5J_large.jpg
Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement