3 Drama Series Anya Geraldine yang Penuh Adegan Ciuman dan Dewasa

JAKARTA - Drama series yang dimainkan oleh Anya Geraldine ternyata penuh dengan adegan ciuman dan dewasa. Sedikitnya ada tiga buah series yang penuh dengan adegan mesra antara Anya dengan lawan mainnya.

Anya Geraldine saat ini tak hanya dikenal sebagai seorang selebgram saja. Ia diketahui telah melebarkan sayapnya ke dunia akting dengan bermain dalam sejumlah series dan juga film layar lebar.

Dari beberapa series yang pernah diperankannya, tiga diantaranya memiliki adegan mesra dimana banyak scene ciuman dan adegan ranjang.

Berikut, drama series yang dimainkan Anya Geraldine:

1. Pretty Little Liars 2

Anya Geraldine tampil mesra dengan mantan kekasihnya, Bio One dalam series berjudul Pretty Little Liars 2. Di Pretty Little Liars 2, Anya diketahui berperan sebagai Hanna, salah satu dari sahabat Alissa (Yuki Kato), Ema (Caitlin Halderman), Sabrina (Valerie Thomas) dan Aria (Shindy Huang).

Bion One sendiri didapuk untuk memerankan tokoh Kevin, kekasih Hanna yang merupakan seorang mahasiswa yang merangkap sebagai hacker dan tak memiliki tempat tinggal. Hanna yang kasihan pun mengajak Kevin untuk tinggal di kediamannya bersama ibundanya, Amira (Wulan Guritno).

Dalam series ini, Anya sempat beberapa kali beradegan ciuman dengan Bio One.