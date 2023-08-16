Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kebanjiran Pekerjaan, Inge Anugrah Merasa dapat Hikmah di Balik Perceraian

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |20:05 WIB
Kebanjiran Pekerjaan, Inge Anugrah Merasa dapat Hikmah di Balik Perceraian
Inge Anugrah Kebanjiran Job di Tengah Proses Cerai (Foto: Instagram @inge_anugrah)
A
A
A

JAKARTA - Inge Anugrah tampaknya masih bisa mendapatkan hikmah dari perceraiannya dengan Ari Wibowo. 17 tahun hidup bersama dan tak pernah lagi bekerja, Inge kini justru kebanjiran pekerjaan di tengah proses perpisahannya dengan sang aktor.

Hal ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Inge Anugrah, Thomas Ola Lamaroang.

"Perceraian ini bu Inge bisa kerja sendiri dan juga bisa menghasilkan sendiri. Dan kini dia juga sudah berbagi dengan Anak, beda dulu kalau masih dengan pak Ari kan tidak kerja sama sekali," ujar Thomas saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

Thomas menyebut Inge merasakan keberkahan tersendiri meski tak lama lagi dirinya akan menyandang status janda.

Inge Anugrah

"Nah setelah proses cerai ini langsung ada tawaran banyak sekali. Makanya itu dia bilang banyak kerjaan punya penghasilan karena itu dia bisa sewa apartemen itu. Apartemen itu juga masih bukan punya dia," ucapnya.

Disisi lain, Inge melalui pengacaranya mengakui Ari Wibowo merupakan suami yang bertanggung jawab selama berumah tangga.

Namun, peluang rujuk keduanya sudah sangat minim karena persidangan terus berjalan.

"Ya dia (Ari Wibowo-red) tanggung jawab sebagai suami kepada istri dan anak-anaknya. Jadi wajar bukti biaya sekolah hidup berumah tangga (jadi bukti persidangan) kan itu yang wajarnya sebagai suami dan ayah," tutur Thomas.

Halaman:
1 2
